El debate sobre la reserva de VPO en Estepona enciende el Pleno de agosto

El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado, por mayoría absoluta del PP, dar continuidad a los estudios detalle urbanísticos de seis zonas en el término municipal, ... en concreto, Camino de las Mesas, Cuesta de Ronda, Puerto de Estepona-Altos de Guadalobón, Bel Air 1 y Dos Hermanas II que supondrán la construcción de 434 viviendas.

La oposición ha votado en contra en algunos casos, o se ha abstenido en otros, bajo los argumentos de «falta información en los expedientes municipales», hecho que el portavoz de Vox Manuel Aguilar denuncia Pleno tras Pleno, o porque «no se ha reservado suelo para construir VPO», algo a lo que obliga la ley a partir de 2005 o porque «el equipo de Gobierno no ha informado a qué se van a destinar los suelos públicos que hay asignados en cada proyecto», según la portavoz socialista Emma Molina, o «porqué en el relativo a Bel-Air aparece la eliminación de la entrada y salida a la A-7 sin que sepamos nada».

Sobre las VPO la concejala de Infraestructuras, Urbanismo, Turismo y Medio Ambiente, Ana María Velasco, ha culpado a los socialistas de que «la ciudad haya perdido la oportunidad de construir más de 1.500 viviendas de VPO por la nefasta gestión urbanística que llevó a cabo el PSOE en Estepona durante los años 2005 y 2007, años en los que se aprobaron trece planes parciales de urbanismo sin que los promotores tuviesen que hacer las reservas de VPO que establecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

La portavoz socialista, Emma Molina, le ha replicado que «son ustedes ahora los que tienen en su mano reservar suelo a través de los instrumentos urbanísticos pertinentes y no lo han hecho» y le ha recordado que «los suelos de VPO que ahora se apropian como suyos en Juan Benítez y Camino de Cortes los aprobó el PSOE en su día».

Viviendas turísticas

Sobre la moción que el PSOE ha llevado a Pleno para regular las viviendas con fines turísticos, el PP ha votado en contra de la urgencia argumentando el alcalde que «este tema se ha llevado a Pleno en dos ocasiones ya», con lo cual la portavoz socialista ha incluido la moción en el turno de preguntas.

«En Estepona hay muchas viviendas de este tipo, como en toda la Costa del Sol. Sólo con las instalaciones hoteleras no se podría cubrir toda la demanda que tiene Estepona y la solución no es restringir las viviendas sino que es una realidad que tenemos que ir aceptando», ha afirmado García Urbano a lo que Molina ha respondido que «se trata de frenar el crecimiento descontrolado de los alojamientos turísticos, proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas y cumplir con la normativa regional».

IBI

El portavoz de Vox, Manuel Aguilar, ha preguntado por los avances en la Universidad en Estepona, si se va a poner en marcha el Hospital de Estepona al 100%, por el proyecto del Palacio de Justicia y «porqué han dicho ustedes a los ciudadanos que el IBI va a bajar el 50% cuando la providencia municipal recoge que el IBI va a bajar como máximo el 36%, siendo la media un 7%». García Urbano ha indicado que contestará a todas estas cuestiones en el próximo Pleno de septiembre.

Residencia de Mayores

Por otro lado, los socialistas han preguntado al alcalde, como presidente del Patronato que gestiona la Fundación Residencia Virgen del Carmen, por la situación de esta institución en la que en este mes de agosto se produjo un incendio, se ha denunciado la existencia de chinches y sarna y en la que además hay un presupuesto diario de 5,64€ por residente para las cuatro comidas del día (desayuno, comida, merienda y cena).

También ha sido preguntado García Urbano por las deficiencias en mantenimiento y limpieza de la Residencia y qué actuaciones se han llevado a cabo tras el incendio para proteger a los 153 residentes a lo que el alcalde ha contestado que la responsabilidad no es sólo de él «sino que hay un patronato global que debe encargarse de eso».