Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un voluntario con uno de los perros acogidos en Fidelio. SUR

La cuenta atrás de la protectora de Benalmádena tras 35 años

Fidelio debe abandonar en menos de once meses la parcela municipal que ocupa para hacerle sitio al Parque de la Amistad hispano-chino

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

En 1989 echó a andar Fidelio, la protectora de Benalmádena. Lo hizo gracias a la cesión en precario de un solar municipal en Benalmádena Pueblo ... y a la voluntad, la determinación y el esfuerzo de Helen Elizabeth Williams y un grupo de voluntarios que fueron construyendo con sus manos el alojamiento de todos los perros abandonados de la ciudad. Después de más de 35 años Fidelio se ve obligado a ceder su espacio. El Ayuntamiento de la localidad ha empezado a hacerle sitio al Parque de la Amistad hispano-china, un proyecto en una superficie de más de 24.000 metros cuadrados que contempla jardines, templos budistas y un cementerio y que requiere de la parcela que ocupa la protectora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cuenta atrás de la protectora de Benalmádena tras 35 años

La cuenta atrás de la protectora de Benalmádena tras 35 años