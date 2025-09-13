La cuenta atrás de la protectora de Benalmádena tras 35 años

En 1989 echó a andar Fidelio, la protectora de Benalmádena. Lo hizo gracias a la cesión en precario de un solar municipal en Benalmádena Pueblo ... y a la voluntad, la determinación y el esfuerzo de Helen Elizabeth Williams y un grupo de voluntarios que fueron construyendo con sus manos el alojamiento de todos los perros abandonados de la ciudad. Después de más de 35 años Fidelio se ve obligado a ceder su espacio. El Ayuntamiento de la localidad ha empezado a hacerle sitio al Parque de la Amistad hispano-china, un proyecto en una superficie de más de 24.000 metros cuadrados que contempla jardines, templos budistas y un cementerio y que requiere de la parcela que ocupa la protectora.

El que fue el proyecto estrella de Benalmádena en la última edición de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) se ha cruzado, así, en el camino de Fidelio. El 30 de julio el Ayuntamiento anunciaba la firma de un acuerdo por el que la entidad se comprometía a «liberar el espacio» municipal que ocupaba y le ofrecían «su reubicación en otros terrenos municipales, que cuentan con el informe técnico de viabilidad para su uso como núcleo zoológico», situados en la zona de Santángelo.

El acuerdo suponía el inicio de la cuenta atrás para Fidelio. La protectora tiene desde entonces un año para abandonar las instalaciones y encontrar un hogar de acogida para los más de 30 perros que tiene acogidos. El Consistorio lamentaba en el comunicado mediante el que efectuó el anuncio que la entidad hubiera decidido «retirarse de la actividad y disolver la protectora, debido a diversos motivos, entre ellos la próxima jubilación de su presidenta». Pero miembros de la organización replican: «Lo que ocurre es que Helen, la presidenta, se ha visto obligada a firmar el acuerdo, y siente que se va al traste lo que ha construido durante todos estos años y ya no tiene fuerzas para seguir adelante y volver a empezar de cero».

Un grupo de voluntarios ha iniciado una campaña de recogida ce firmas que acumula ya más de 3.600 apoyos para mantener la protectora abierta «mientras no haya una alternativa»

Por ello, un grupo de voluntarios de la entidad ha iniciado una campaña de recogidas de firmas en la plataforma change.org, en la que acumulan ya 3.628 apoyos, y han puesto en marcha una iniciativa de apoyo y difusión en redes sociales. Los voluntarios piden «mantener Fidelio abierto mientras no haya una alternativa», seguir «rescatando y recogido tipo de animales sin ningún tipo de restricción» y que «el gobierno municipal explique cuál es su plan de acción».

Sin nuevas acogidas

Las dos últimas reivindicaciones las lanzan al asegurar que el Ayuntamiento no les permite recoger más perros abandonados porque el objetivo marcado por el Consistorio, y en el que ha prometido colaborar con campañas de sensibilización y jornadas de puertas abiertas, es buscar una hogar de acogida para los perros que actualmente están en las instalaciones de Benalmádena Pueblo. «Pero ya sabemos lo que pasará, a los perros más problemáticos y más mayores, nadie los acogerá», cuenta Yana Harris, una de los más de 60 voluntarios fijos de la entidad, que se queja también de que la parcela ofrecida en Santángelo no reúne las condiciones necesarias.

El equipo de gobierno asegura que está haciendo por «una apuesta sin reservas» por crear una protectora, y que mantiene un contrato para este fin con el centro Paraíso, un núcleo zoosanitario que el mes pasado tenía acogidos a más de 30 animales recogidos en Benalmádena. «En Fidelio ya no se acoge, hay jaulas vacías, y yo misma llamé a la Policía Local para que recogieran a un perro y no me dieron solución; así que si esta es la situación al menos lo que se debería hacer es no destrozar un refugio que tanto costó construir, dejar que se siguieran recogiendo a animales y aplazar el cambio de ubicación hasta que hubiera una alternativa», reclama Harris.