Comienzan las obras de renovación del saneamiento de la avenida San Lorenzo de Estepona

La empresa concesionaria del servicio de aguas en Estepona, Hidralia, ha dado comienzo a las obras programadas de prolongación de la avenida de San Lorenzo, ... una intervención incluida dentro del canon de mejora.

Estas obras supondrán la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento de este entorno y también la remodelación completa de la vía, que quedará con un doble sentido para la circulación, «una actuación que complementa el proyecto del gran bulevar que actualmente se encuentra en ejecución», según fuentes municipales.

Estas obras han obligado a una reordenación temporal de la circulación, de tal manera que el acceso a la zona centro de Estepona se realiza por la calle África. Además, se ha cerrado al público el aparcamiento del edificio del Ayuntamiento, que está previsto que vuelva a abrir antes de la Navidad, según información municipal.

Se está actuando sobre una superficie de casi tres kilómetros, en calzada y aceras y suponen la sustitución de los colectores tanto de transporte como de distribución de agua y saneamiento. También se va a normalizar el ancho de acera en el lado este y se renovarán todos los servicios afectados por la obra. A su término, la vía quedará con un doble sentido de circulación.

El plazo de ejecución total es de cinco meses y medio, una intervención contemplada dentro del proyecto municipal de un gran bulevar que se desarrolla entre las avenidas San Lorenzo y España, uniendo la zona del nuevo ayuntamiento, el paseo marítimo y el casco urbano.