Comienzan las obras de renovación del saneamiento de la avenida San Lorenzo de Estepona
Al término de las mismas, la vía contará con doble sentido de circulación
Estepona
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:12
La empresa concesionaria del servicio de aguas en Estepona, Hidralia, ha dado comienzo a las obras programadas de prolongación de la avenida de San Lorenzo, ... una intervención incluida dentro del canon de mejora.
Estas obras supondrán la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento de este entorno y también la remodelación completa de la vía, que quedará con un doble sentido para la circulación, «una actuación que complementa el proyecto del gran bulevar que actualmente se encuentra en ejecución», según fuentes municipales.
Estas obras han obligado a una reordenación temporal de la circulación, de tal manera que el acceso a la zona centro de Estepona se realiza por la calle África. Además, se ha cerrado al público el aparcamiento del edificio del Ayuntamiento, que está previsto que vuelva a abrir antes de la Navidad, según información municipal.
Se está actuando sobre una superficie de casi tres kilómetros, en calzada y aceras y suponen la sustitución de los colectores tanto de transporte como de distribución de agua y saneamiento. También se va a normalizar el ancho de acera en el lado este y se renovarán todos los servicios afectados por la obra. A su término, la vía quedará con un doble sentido de circulación.
El plazo de ejecución total es de cinco meses y medio, una intervención contemplada dentro del proyecto municipal de un gran bulevar que se desarrolla entre las avenidas San Lorenzo y España, uniendo la zona del nuevo ayuntamiento, el paseo marítimo y el casco urbano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.