Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio de las obras en avenida San Lorenzo. Sur.

Comienzan las obras de renovación del saneamiento de la avenida San Lorenzo de Estepona

Al término de las mismas, la vía contará con doble sentido de circulación

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:12

La empresa concesionaria del servicio de aguas en Estepona, Hidralia, ha dado comienzo a las obras programadas de prolongación de la avenida de San Lorenzo, ... una intervención incluida dentro del canon de mejora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comienzan las obras de renovación del saneamiento de la avenida San Lorenzo de Estepona

Comienzan las obras de renovación del saneamiento de la avenida San Lorenzo de Estepona