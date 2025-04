El Club de Ajedrez Estepona celebrará el III Circuito Delegación Malagueña de Ajedrez 2025

El Club de Ajedrez Estepona (CAVE) ha sido el encargado de organizar, junto al Ayuntamiento de Estepona, el propio hotel y la Federación Andaluza de ... Ajedrez a través de la Delegación Malagueña, el 'III Circuito de Promoción de la Delegación Malagueña de Ajedrez 2025', que tendrá lugar el próximo día 12 de abril.

El objetivo de este evento es promocionar y fomentar la práctica del ajedrez en todos los niveles, con trofeos para los dos primeros clasificados de las categorías Sub 18, Sub16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8 y medallas para todos los Sub 10.

Las inscripciones aún abiertas se pueden formalizar en www.ajedrezmalaga.org