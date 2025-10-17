Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la presentación de la nueva imagen corporativa de Casares. E. Pérez-Romera.

Casares presenta su nueva imagen institucional basada en 'un municipio, tres núcleos, una sola identidad'

«Mantenemos la tradición, definimos a la perfección nuestra identidad y miramos al futuro con una imagen que nos define como pueblo«, ha asegurado el alcalde, Juan Luis Villalón

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Casares

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:48

Comenta

El crecimiento de Casares en los últimos años y el interés turístico que despierta esta población de la Costa del Sol con tres núcleos poblacionales ... muy definidos, Casares, Casares Costa y El Secadero, ha llevado al Ayuntamiento a replantearse una nueva imagen corporativa que ha sido presentada en un acto cargado de simbolismo y en el que estuvieron representados vecinos y vecinas de esos tres núcleos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  10. 10 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casares presenta su nueva imagen institucional basada en 'un municipio, tres núcleos, una sola identidad'

Casares presenta su nueva imagen institucional basada en &#039;un municipio, tres núcleos, una sola identidad&#039;