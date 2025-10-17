Casares presenta su nueva imagen institucional basada en 'un municipio, tres núcleos, una sola identidad'

El crecimiento de Casares en los últimos años y el interés turístico que despierta esta población de la Costa del Sol con tres núcleos poblacionales ... muy definidos, Casares, Casares Costa y El Secadero, ha llevado al Ayuntamiento a replantearse una nueva imagen corporativa que ha sido presentada en un acto cargado de simbolismo y en el que estuvieron representados vecinos y vecinas de esos tres núcleos.

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha afirmado que «estamos muy contentos con esta jornada de presentación en la que nos acompañan tantos vecinos y vecinas, un acto muy singular y distintivo en el que están representados los tres núcleos de población de Casares, no sólo por el logo y la imagen institucional que presentamos, sino por la participación de ellos».

«Mantenemos la tradición, definimos a la perfección nuestra identidad y miramos al futuro con una imagen que nos define como pueblo, lo que somos, la capacidad de acoger a los que nos visitan y a los que eligen Casares para vivir. Seguimos creciendo en bondad, humanidad y en población, siendo Casares uno de los municipios más emergentes de la Costa del Sol», ha expresado Villalón.

Tal cual lo ha definido el alcalde, «el proyecto busca reforzar la unidad del municipio, actualizar su imagen pública y proyectar una identidad moderna, cercana y coherente con la transformación y diversidad del territorio».

Valores de Casares

Así pues, la nueva identidad visual incluye el logotipo institucional del Ayuntamiento y las marcas promocionales de Casares Pueblo, Casares Costa y Secadero, tres lugares significativos unificados bajo el mensaje «Casares es un todo: un pueblo, una costa, sus barrios y su gente, unidos por una misma esencia.»

Juan Luis ha explicado que «Casares Costa desarrolla logo propio por ser el que más ha crecido en los últimos tiempos y considerábamos importante que que tuviera su propia imagen identificativo».

Así pues, el nuevo diseño, acompañado del lema 'Casares, esencia de Andalucía', pretende reflejar los valores que identifican al municipio, «autenticidad, historia, naturaleza, hospitalidad y orgullo por sus raíces andaluzas», ha afirmado Villalón.

Fuentes municipales que han trabajado en el proyecto han asegurado que «la implantación de la nueva identidad será sostenible y progresiva, respetando los recursos existentes y aplicándose de forma natural en la comunicación institucional, la señalética, los uniformes, los vehículos municipales y la papelería«.

«Con este cambio, Casares reafirma su compromiso con la innovación, la participación ciudadana y el orgullo por su identidad colectiva. Una identidad es una herramienta, pero también un espejo. Y lo que hoy estrenamos es, sobre todo, un reflejo de quiénes somos y hacia dónde vamos», ha concluido el alcalde.