La calle Marbella de La Cala de Mijas se peatonaliza con división de opiniones entre los comerciantes

División de opiniones entre los empresarios de la zona de la calle Marbella, en La Cala de Mijas, ante la decisión del Ayuntamiento de peatonalizar ... la vía durante los meses de julio y agosto entre las 20.00 y las 00.00 horas. Mientras unos la apoyan, la mayoría se muestra indiferente en cuanto a su impacto y algunos se quejan de que la zona se ha quedado aislada y que ha bajado la actividad comercial, según los testimonios recabados por SUR.

La mayoría de los comerciantes coinciden en señalar que la peatonalización no tiene una repercusión negativa. «El negocio va más o menos igual que antes», coinciden. Sin embargo, algún empresario asegura que le está provocando «un gran daño comercial».

Las quejas se centran en el impacto que la medida tiene en el tráfico. «La zona de la Butibamba-Butiplaya se ha quedado aislada, y nuestros clientes nos dicen que no les queda otra alternativa que volver a la autovía y hacer el cambio de sentido en Torrenueva», asegura un empresario. «La solución —continúa— está en la calle Estepona, pero esta ruta no está señalizada y sólo la conocemos la gente del pueblo». Lo cierto es que la valla que impide el acceso a la calle Marbella a partir de las 20.00 horas anuncia la calle Estepona como «vía alternativa», si bien quien no conozca la zona no sabrá hacia donde dirigirse.

Ruta alternativa mejor señalizada

La Asociación de Vecinos Mijas se Queja ha sido muy crítica con la peatonalización. Sin embargo, la entidad se ha reunido con el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cuevas Dawson, y se ha mostrada satisfecha por el resultado.

Según ha manifestado la asociación de vecinos, el edil se ha comprometido a colocar «otra señal informativa en la acera para que los vehículos que se encuentren la calle Marbella cerrada al volver por la rotonda se encuentren de frente esta señal» y puedan dirigirse a la calle Estepona. «Estaremos muy atentos para ver si la medida resulta eficaz», ha señalado la entidad agradeciendo la disposición del concejal.