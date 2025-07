La caída de un árbol aplasta cuatro vehículos en las obras de Gamonal

Dice el refranero español que 'unos nacen con estrella y otros, estrellados', pero en la avenida Gamonal de Benalmádena puede ocurrir ambas cosas a la ... vez. «Estrellado» porque las probabilidades de que un árbol te deje sin coche no deben ser muchas, y menos sin que medien fenómenos meteorológicos adversos, pero con «estrella» porque nunca hay nadie dentro del vehículo. En diciembre de 2022 fueron nueve las personas que vieron sus vehículos aplastados por la caída de un árbol de grandes dimensiones cuando estaban estacionados en Gamonal, y este martes han sido cuatro. Trece vehículos en apenas 30 meses.

El primer suceso ocurrió cuando el Ayuntamiento ya había otorgado a una comunidad de vecinos un permiso para la tala del árbol por el riesgo que entrañaba: la desgracia se adelantó. Esta vez ha sido durante la ejecución de las obras de remodelación de esta avenida y de una decena de calles adyacentes en esta zona de Arroyo de la Miel; un proyecto de 2,6 millones de euros cuya finalización estaba inicialmente prevista para mayo.

Siniestro El árbol que se cayó es un ficus de unos 50 años. SUR OBRAS El Ayuntamiento está ejecutando la remodelación de la avenida y de diez calles adyacentes. SUR Prevención Los árboles de la zona fueron apuntalados tras el suceso y se han podado para reducir su volumen. SUR Sin víctimas En el incidente no se registraron daños personales. SUR Segundo incidente En diciembre de 2022 la caída de un arbol en Gamonal aplastó nueve vehículos. SUR 1 /

Los vecinos se preguntan cuál ha podido ser la causa de la caída, y cualquier observador sin conocimientos en la materia apuntaría a las demoliciones que se han realizado durante los trabajos y que han rebajado de manera notable el nivel de la vía, pero el Ayuntamiento aún no tiene claro qué es lo que ha ocasionado el derribo del ficus de unos 50 años que aplastó los vehículos. Y no es una cuestión menor porque alguien tendrá que hacer frente a las indemnizaciones de los perjudicados. La legislación impone a las administraciones la obligación de indemnizar a los ciudadanos por los daños causados por el funcionamiento «normal o anormal» de los servicios públicos (siempre que no sean por causas de fuerza mayor y que «no tengan la obligación de soportar»), pero si el suceso fuera responsabilidad directa de la empresa que ejecuta las obras, entonces tendría que ser la adjudicataria, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Herysan 2007 y Sardalla Española, quien lo asumiera.

Medidas de seguridad

De momento, los técnicos municipales se desplazaron este miércoles a la zona e investigan ya las causas, entre las que barajan el hecho de que las obras puedan haber «influido», según han apuntado desde el Consistorio. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Víctor Navas, lo ve más claro: «Es la consecuencia del caos que venimos denunciado desde hace meses y de la falta de medidas de prevención y de seguridad necesarias, además de una correcta señalización, para que puedan convivir las obras y el uso de la calle por parte de las ciudadanos», asegura.

En cuanto a la situación desde el punto de vista de la seguridad, el mismo martes después del incidente, fueron apuntalados el resto de árboles que hay en la zona, y este miércoles los técnicos de Parques y Jardines han procedido ya a podar otros ficus de grandes dimensiones «para reducir, así, su volumen y minimizar, por tanto, el riesgo de siniestros».