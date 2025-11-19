¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?

En un movimiento bastante sorprendente por parte del Málaga, Juan Francisco Funes ha sido el elegido para sustituir a Sergio Pellicer en el banquillo de ... La Rosaleda. Más allá de lo que pueda conocer el gran público sobre él, como que hasta ahora dirigía al Malagueño, ¿quién es Funes?

Juan Francisco Funes es nacido en la localidad granadina de Loja en 1983, por lo que tiene 42 años. Empezó a entrenar con apenas 18 años a un equipo de benjamines, compaginándolo con su faceta como futbolista en el equipo de su pueblo (era lateral izquierdo), en Tercera División, y sus estudios universitarios. En 2009, con 26 años, comienza a ejercer de segundo entrenador de Fernando Estévez (ex del Marbella o el Eldense entre otros). Pasó cuatro temporadas como asistente, hasta que tomó las riendas del cuadro lojeño al final de la 2012-13.

Después pasó por el Vélez, el Guijuelo y de vuelta al Loja, hasta que en 2017 firmó por El Palo. Allí permaneció durante tres temporadas, que llamaron la atención del Málaga, que decidió nombrarlo como técnico del Malagueño para la 2020-21.

Tras cuatro fases de ascenso consecutivas, en las que cayó siempre apeado aun probablemente siendo mejor equipo, el lojeño finalmente logró el ascenso a Segunda RFEF por la vía rápida, con jugadores que ahora brillan en el primer equipo, como Rafa y Chupete.

El comienzo liguero del filial blanquiazul, al que también le pesan las bajas que padece el primer equipo, ha sido desastroso. El segundo equipo es colista con seis puntos, con una sola victoria, que se consiguió en la décima jornada.