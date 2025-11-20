Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los cruces en los que se han instalado las cámaras, en la Avenida Valle Inclán. Salvador Salas

Según una respuesta al grupo Con Málaga

Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga

El Ayuntamiento estudia ampliar su implantación por motivos de seguridad vial. La multa es de 200 euros, que se quedan en 100 por pronto pago

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

El Área de Movilidad ha optado por instalar este tipo de controles en los semáforos en cruces conflictivos por motivos de seguridad vial tras los ... preceptivos informes de la Policía Local. De hecho, según confirman a SUR fuentes municipales, se analiza implantar nuevos dispositivos para el año que viene. En el primer mes de funcionamiento, el sistema foto-rojo ha multado a más de 1.500 conductores por saltarse semáforos en la Avenida Valle Inclán y en la intersección en superficie del metro con el tráfico rodado en el entorno del Hospital Clínico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  9. 9 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga

Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga