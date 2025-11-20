El Área de Movilidad ha optado por instalar este tipo de controles en los semáforos en cruces conflictivos por motivos de seguridad vial tras los ... preceptivos informes de la Policía Local. De hecho, según confirman a SUR fuentes municipales, se analiza implantar nuevos dispositivos para el año que viene. En el primer mes de funcionamiento, el sistema foto-rojo ha multado a más de 1.500 conductores por saltarse semáforos en la Avenida Valle Inclán y en la intersección en superficie del metro con el tráfico rodado en el entorno del Hospital Clínico.

Los datos de las infracciones proceden de una respuesta a la viceportavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, que preguntó por escrito sobre esta nueva medida. El organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) ha respondido: «A día 30 de octubre de 2025 se han iniciado 1.516 expedientes [...]. Han resultado pagadas 137 sanciones (por importe de 13.700 euros) y existen en tramitación 1.379».

Reducción

Estas multas cobradas se han acogido a la modalidad de pronto pago, con lo que se aplica una reducción del 50% y pasan a ser 100 euros en lugar de los 200 que fija la Dirección General de Tráfico (DGT) al tratarse de una infracción grave. Saltarse un semáforo en rojo, además, acarrea la pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, que también fue jefa provincial de la DGT en Málaga, fundamentó hace unos días la activación de este nuevo sistema y subrayó su importancia para prevenir accidentes: «Es una infracción grave según la normativa de tráfico. Conlleva, además de importantes sanciones, la pérdida de puntos. Y buscamos prevenir tragedias, proteger a los peatones, a los ciclistas y a los conductores. Yo siempre digo que respetar un semáforo es respetar la vida. Y por eso pido a los malagueños responsabilidad al volante. Detrás de cada norma de tráfico, el objetivo es salvar la vida. Hay que recordarlo».

3.000 conductores fueron multados el año pasado por exceso de velocidad en Valle Inclán.

En la Avenida Valle-Inclán también existe un radar fijo en sentido Torremolinos para controlar la velocidad. El año pasado cazó a casi 3.000 conductores. Las cámaras foto-rojo se han ubicado en la confluencia con Camino de Suarez (de modo que se controlan los dos carriles de circulación sentido este); dos en el cruce la avenida Simón Bolívar (uno en sentido oeste y otro en sentido este), y otra en la confluencia con la avenida de La Palmilla, para vigilar los dos carriles de circulación sentido este.

En el caso del cruce con el metro, en Jiménez Fraud con Louis Pasteur, la medida refuerza a las señales luminosas, acústicas y convencionales que regulan la intersección.

Las señales que advierten de la presencia de estos sistemas de control de infracciones también forman parte del nuevo catálogo señalético de la DGT.

El pictograma muestra un semáforo en rojo acompañado de las características ondas de radar y diferentes vehículos. Están emplazados inmediatamente antes del cruce, a solo unos metros de la línea en la que hay que detenerse.

137 multas ya han sido cobradas.

Si el conductor se salta un semáforo en ámbar, la normativa no fija que el comportamiento sea sancionable, al tratarse de una señal de precaución salvo aceleración brusca o comportamiento similar.

¿Qué tráfico tienen estas vías que se van a controlar? Los últimos aforos municipales, correspondientes al cuatrimestre entre mayo y agosto de este año, revelan que en Valle-Inclán en sentido Este circulan en día laborable 32.475 vehículos. En el sentido opuesto, hacia el Oeste, lo hacen 25.377. En el eje que se va a controlar en Teatinos no hay datos oficiales, pero se trata de un punto conflictivo por la confluencia de la línea 1 del metro y los vehículos que circulan en el entorno del Clínico, del Romeral y del campus de Teatinos.

Se trata de una medida no exenta de polémica, pues en varias ciudades ha generado una alta litiogisidad. Entre las ciudades que la aplican están Madrid, Barcelona, Bilbao, Palencia. Segovia, Burgos, Oviedo, León o algunos municipios del área metropolitana de Valencia. La capital de España es la que más puntos tiene vigilados de esta manera: supera los 40. En casos como San Sebastián, estos dispositivos se retiraron de la vía tras decisiones judiciales.

200 euros (100 por pronto pago) y 4 puntos menos en el carné acarrea saltarse un semáforo.

Las cámaras, que empezaron a estar presentes en España en la primera década de este siglo, detectan a un vehículo que no se detiene en el semáforo en rojo o bien, habiéndolo hecho, sale antes de lo debido. Se toman fotografías que documentan la infracción.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en España existen más de 500 cámaras de estas características.

Se trata de cámaras de altas prestaciones que, de manera sincronizada con el regulador semafórico, detectan cuando un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo. Cuando esto sucede, se captura la matrícula del vehículo o motocicleta, y varias fotos, antes, durante y después de la infracción, y un corto video de comprobación del evento para dar soporte al organismo sancionador.

Los seis dispositivos instalados en Málaga capital en septiembre funcionan tanto de día como de noche al disponer de iluminación adicional por infrarrojos y son capaces de detectar las infracciones en ambos carriles.