Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena

La denunciante aseguró haber perdido la consciencia tras consumir una copa ante la insistencia del sospechoso, que ha ingresado en prisión

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:20

Una copa de vino puede ser la clave de la supuesta agresión sexual mediante sumisión química que se investiga en Benalmádena. El Juzgado de Violencia ... sobre la Mujer número 2 de Málaga trata de esclarecer si el sospechoso vertió en esa bebida alguna sustancia sedante para dejar inconsciente a su víctima y anular su voluntad.

