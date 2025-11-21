Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la A-7 a su paso por Marbella con detalle de las lesiones en piernas y brazos de David

David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella

El siniestro ocurrió sobre las 06.50 horas de este miércoles cuando el motorista, de 52 años, estaba a apenas tres minutos de llegar a su trabajo

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Solo le quedaban tres minutos para llegar a su puesto de trabajo, en la zona de Elviria. David, de 52 años, circulaba por el carril ... izquierdo de la A-7 en sentido Cádiz, a su paso por Marbella, cuando sufrió un aparatoso accidente de moto que le hizo derrapar al menos unos 200 metros por la carretera hasta que impactó contra una mediana. Sucedió este miércoles, sobre las 06.50 horas y, de acuerdo con su testimonio, en el siniestro se vio implicado un camión que abandonó el lugar sin prestarle auxilio. «Me dejó tirado en el asfalto», sostiene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  2. 2 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  3. 3 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  7. 7

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  8. 8 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  9. 9 Josep M. Borràs: «Las claves para prevenir el cáncer son no fumar, comer poco y hacer ejercicio»
  10. 10

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella

David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella