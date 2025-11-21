David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella

Solo le quedaban tres minutos para llegar a su puesto de trabajo, en la zona de Elviria. David, de 52 años, circulaba por el carril ... izquierdo de la A-7 en sentido Cádiz, a su paso por Marbella, cuando sufrió un aparatoso accidente de moto que le hizo derrapar al menos unos 200 metros por la carretera hasta que impactó contra una mediana. Sucedió este miércoles, sobre las 06.50 horas y, de acuerdo con su testimonio, en el siniestro se vio implicado un camión que abandonó el lugar sin prestarle auxilio. «Me dejó tirado en el asfalto», sostiene.

Según explica el motorista, el vehículo pesado, compuesto de una cabeza tractora y semirremolque, iba circulando por el carril derecho cuando «dio un volantazo» e invadió la vía por la que él transitaba. «Yo me di cuenta de la maniobra porque fue muy brusca, e intenté frenar con todas mis fuerzas, pero no tuve tiempo», señala. El camión, dice, impactó con su moto de manera fronto-lateral.

Lo siguiente que recuerda David es que salió disparado con su vehículo por la carretera. «Esos segundos se me hicieron eternos, lo único que me salía era gritar y gritar», sostiene. El golpe lo desplazó hasta una mediana, que el motorista estima que estaba a al menos unos 200 metros de distancia, y que ayudó a frenar su trayectoria. En cuanto dejó de derrapar, cuenta, miró a la carretera y vio que el camión continuaba con su marcha.

Con el susto y la adrenalina del momento, David solo se preocupó de explorarse en busca de posibles fracturas. «Yo estaba convencido de que algo me debía de haber roto, porque fue un accidente muy aparatoso», indica. La peor parte se la ha llevado su rodilla izquierda, que todavía sigue demasiado inflamada y está pendiente de que baje la hinchazón para que le realicen más pruebas.

«Tengo el cuerpo lleno de magulladuras y hematomas, pero el mismo miércoles volví a casa y tengo que estar de curas por las quemaduras, que afortunadamente no han sido muy graves», señala. Aunque sea con muletas y esté de baja laboral, David es consciente de que tiene «suerte de poder contarlo».

El motorista se ha puesto en contacto con SUR por si algún testigo se quedó con los datos de la matrícula del camión. «No es mi intención enjuiciar a nadie ni hablo de intencionalidad porque los accidentes ocurren y hasta cierto punto es normal cuando somos tantos en la carretera, pero lo mínimo es que podamos llegar a un parte amistoso», señala.

Más concienciación

También, indica, quiere mandar un mensaje de concienciación. «Yo me sentí abandonado, aunque quiero pensar que no lo hizo a cosa hecha, pero en estos casos hay que pararse para ver cómo está la otra persona», reflexiona. «Sí tengo que agradecer a una buena persona que se paró a socorrerme y cuando vio que estaba bien, me pidió el número por si volvía a ver el camión y se quedaba con la matrícula, aunque creo que sin éxito porque no me llamó después», agrega.

Su accidente se produjo a primera hora de este miércoles, cuando coincidieron tres siniestros -los otros dos se registraron en Rincón de la Victoria y en el túnel de San José, en Ciudad Jardín- que complicaron la circulación en la A-7. Tras la colisión de la que fue víctima David, a la altura del kilómetro 1030, la vía registró al menos cinco kilómetros de retenciones y no fue hasta las nueve de la mañana cuando se recuperó la normalidad en el tráfico.