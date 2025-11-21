Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»

Arrecian el malestar y las quejas de los viajeros en el aeropuerto de Málaga, por los problemas que está ocasionando la transición al nuevo sistema ... europeo de comprobación de pasaportes. Desde que SUR desveló hace unos días que se estaban produciendo las primeras colas, este periódico ha recibido un aluvión de críticas, sobre todo por parte de pasajeros hacia o desde el Reino Unido, pero no solamente de este país. En casi todas ellas se repite el mismo patrón: esperas de una hora o incluso más para hacer este trámite; escasez de personal y máquinas fuera de servicio.

Entre todos los testimonios recabados destaca el de un viajero malagueño que ha pedido identificarse como Juan M., que es gerente en una importante empresa con diversas sedes en España. El directivo viaja varias veces al año, principalmente por ocio y en ocasiones también por trabajo. En el que ha dado lugar a la mala experiencia, se trataba de un viaje de placer: salió de Málaga a finales de octubre rumbo a Vietnam, con escala en Estambul.

«A la ida ya vi que en el control de pasaportes de Málaga los 'e-gates' o torniquetes no funcionaban correctamente. Casi todos aparecían en rojo y solo un par en verde, pero al intentar escanear el pasaporte tampoco operaban. No había nadie indicando que estaban fuera de servicio, así que los que coincidimos allí perdimos tiempo probando. Nadie se tomó la molestia de señalizar que no funcionaban o de desactivarlos. Aun así, en ese momento no había colas y pude pasar por control manual sin problema», relata.

Caos en el control

El regreso, a principios de noviembre, fue mucho peor. «Llegué a Málaga sobre las 11.40 horas, tras hacer de nuevo escala en Estambul, y la situación en el control de pasaportes fue caótica: los e-gates seguían fuera de servicio, solo había unos pocos puestos policiales operativos, se cortaba el flujo de entrada periódicamente y no había personal informando», asegura.

«Muchísimos pasajeros europeos acabaron en la cola de 'No EU' por falta de señalización. Yo tardé 60 minutos en salir, pero algunos estuvieron hasta dos horas» Juan M. Pasajero afectado por las colas en el aeropuerto de Málaga

«Muchísimos pasajeros europeos acabaron en la cola de 'No EU' por falta de señalización. Yo tardé alrededor de 60 minutos en salir, pero había colas que se prolongaban hasta dos horas. Además, muchos turistas preguntaban al personal de seguridad qué estaba ocurriendo y recibían como respuesta un 'Yo no hablo inglés', lo que aumentó aún más la frustración general», describe con detalle este afectado.

La situación no mejoró precisamente en la recogida de equipajes, donde «las maletas se acumulaban en las cintas y por el suelo, sin orden ni personal organizándolas. Tras unos 60 minutos de haber pasado pasaportes, nuestras maletas aún no habían salido por el colapso que había en las cintas». Y no solo afectó a los viajeros: «Había muchos taxistas y empresas de transporte esperando hasta dos horas para poder recoger a sus pasajeros, con la consiguiente pérdida económica».

Málaga, el peor de todo el viaje

Juan M. advierte de que, de todas las escalas que hizo, la peor fue la de Málaga. «Estambul IST me pareció impecable: señalización clara, colas que fluían, autoentrega de equipaje y controles muy organizados. En Vietnam, pasé por Hanói Nội Bài, Ho Chi Minh Tân Sơn Nhất y Phú Quoc, y en ninguno viví nada similar a lo ocurrido en Málaga...»

«Cuando llegué aquí, con la capacidad y los recursos de los que disponemos, sorprende ver este descontrol, poco personal y falta de previsión. Me fui en octubre con los 'e-gates' sin funcionar, y vuelvo en noviembre y siguen sin funcionar, sabiendo la cantidad de vuelos y de pasajeros que vienen, por lo que algo está fallando en nuestras infraestructuras. Además, es inadmisible que el aeropuerto de Málaga, con la cantidad de viajeros que recibe al año, proyecte esta imagen al exterior».

En respuesta, por parte de la Subdelegación del Gobierno, que es la administración responsable de la migración al sistema europeo de control de pasaportes, un portavoz asegura que la implantación se está desarrollando «con absoluta normalidad en la práctica totalidad de los días; lo cual no impide que en momentos puntuales se pueda registrar alguna incidencia». A esto, añade: «El nuevo sistema, que se está implementando de forma progresiva, va a mejorar el tránsito de viajeros y la seguridad».