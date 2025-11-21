Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen captada por un viajero de las colas para cruzar el control de pasaportes en Málaga. SUR

Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»

El cambio al nuevo sistema europeo de comprobación de pasaportes está provocando numerosas quejas de los viajeros que vienen de fuera de la UE

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Arrecian el malestar y las quejas de los viajeros en el aeropuerto de Málaga, por los problemas que está ocasionando la transición al nuevo sistema ... europeo de comprobación de pasaportes. Desde que SUR desveló hace unos días que se estaban produciendo las primeras colas, este periódico ha recibido un aluvión de críticas, sobre todo por parte de pasajeros hacia o desde el Reino Unido, pero no solamente de este país. En casi todas ellas se repite el mismo patrón: esperas de una hora o incluso más para hacer este trámite; escasez de personal y máquinas fuera de servicio.

