Jubrique celebra su evento gastronómico 'Hashtag Castañas' con degustaciones y talleres. SUR

Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Torremolinos, Rincón y Málaga celebran ruta de la Tapa. Los Estanques y El Canijo de Jerez y el dúo andaluz Pepe y Vizio, entre los platos musicales de los próximos días

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:04

  1. Este fin de semana

    Hashtag Castañas: Jubrique celebra su gran fiesta gastronómica

La localidad de Jubrique celebra este fin de semana su cita gastronómica Hashtag Castañas, una cita para promocionar este fruto identitario del Valle del Genal. ... El evento, cancelado el pasado fin de semana por las lluvias se celebrará en la Plaza de Andalucía de Jubrique, donde se presentará la novedad de esta edición: el chocolate con castañas de Sabor a Málaga creado por Maychoco y Cabañas entre Castaños. Habrá degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, senderismo, música, mercado de productores locales... Más información, aquí.

