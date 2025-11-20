Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

La localidad de Jubrique celebra este fin de semana su cita gastronómica Hashtag Castañas, una cita para promocionar este fruto identitario del Valle del Genal. ... El evento, cancelado el pasado fin de semana por las lluvias se celebrará en la Plaza de Andalucía de Jubrique, donde se presentará la novedad de esta edición: el chocolate con castañas de Sabor a Málaga creado por Maychoco y Cabañas entre Castaños. Habrá degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, senderismo, música, mercado de productores locales... Más información, aquí.

Sábado y domindo Valle de Abdalajís celebra su Fiesta del Pan Duro 2025

El Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y La Leonera Comunicación, en colaboración con la Asociación Carta Malacitana, el Horno de Leña Pinto del Valle y el Club de Montaña del Valle de Abdalajís, organizan una nueva edición de la Fiesta del Pan Duro, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en esta localidad malagueña. Durante todo el fin de semana, el municipio se llenará de sabor, actividades y ambiente festivo para rendir homenaje a uno de los productos más humildes y esenciales de la gastronomía malagueña: el pan. La cita invita a vecinos y visitantes a «aprovechar hasta la última miga», lema de esta edición, con una completa programación que combina gastronomía, cultura, tradición y ocio familiar. Habrá degustaciones, cata, visitas guiadas o senderismo. El evento se complementa con un Mercado de Productos Locales y Artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11:00 a 17:00 horas. Más información, aquí.

Este fin de semana Agenda de conciertos

En la oferta musical de este fin de semana destaca el concierto de Los Estanques y El Canijo de Jerez, este viernes, en La Trinchera. También la actuación de Pepe y Vizio, el dúo musical andaluz que fusionan reguetón y música urbana con influencias de flamenco y hip hop. Será el viernes, a las 21.00 horas, en la París 15. El sábado está previsto, en la misma sala, el espectáculo 'The Nu-Metal Resurrection' de la banda Roots, que repasará la historia musical de los grandes artistas del Nu-Metal (Linkin Park, Korn, System of a Down o Rage Against the Machine).

Por otro lado, Mr. Anybody, el proyecto personal de Tony Romero, el productor y músico ciego malagueño, reconocido por su extensa trayectoria al piano y al teclado, actuará en La Cochera Cabaret este sábado a las 22.00 horas. El mismo día el Teatro Esad acoge el espectáculo 'Aidalai: tributo a Mecano' (20.30 horas). Por su parte, Falete actuará el día de antes, viernes, también en el Teatro Esad, a las 21.00 horas.

Este fin de semana Coral Santa María la Victoria

La Coral Santa María de la Victoria ofrece una actuación el viernes 21 de noviembre a las 19.00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación para celebrar los 25 años de la Coronación Canónica de la titular de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de María Santísima de Los Dolores Coronada y Soledad de Álora. A las 19.00 horas. Por su parte, el domingo, el Centro Cultural María Victoria Atencia ofrece el tradicional Concierto de Navidad con la música de la Joven Orquesta Provincial de Málaga y las voces de la Coral Santa María de la Victoria. Entrada con invitación.

Viernes 21 'Oblivion': la danza llega al Centro Cultural María Victoria Atencia

'Oblivion' en inglés significa «olvido, amnistía, o perdón»; un lugar de transformación, situado entre el duelo y el vacío, entre el recuerdo y la nada. Es el título, además, del espectáculo de danza contemporánea de la compañía Silvia Batet que llega este viernes al Centro Cultural María Victoria Atencia (Calle Ollerías, 34)

Viernes 21 Feria de la ciencia

El Centro Cultural MVA de calle Ollerías acoge este viernes un Feria de la Ciencia con entrada libre hasta completar aforo. Las actividades se realizarán de forma continuada desde las 17:00 horas hasta las 19:30 horas. La cita, que contará con sala infantil, incluirá talleres de programación con Nintendo Switch, programación con Roblox, Escape room así como observación con telescopios si la climatología lo permite.

Ampliar Migue Fernández / Archivo

Hasta el domingo 23 Ruta de la Tapa de Torremolinos, Rincón y Málaga

Torremolinos, Rincón de la Victoria y Málaga capital celebran estos días sus respectivas rutas de la tapa. En Torremolinos participan más de treinta establecimientos de restauración, divididos en las cuatro zonas de Torremolinos: La Carihuela-Bajondillo, El Calvario, Centro-Bajondillo y Playamar-Los Álamos, que ofrecerán por tres euros un aperitivo y una bebida. Más detalles

Por su parte, más de 40 establecimientos participan este año en la Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria, que celebrará su quinta edición del 14 al 23 de noviembre. Durante diez días, se podrá disfrutar de un aperitivo con una bebida (caña, refresco o agua) por 3.5 euros. Más información

Por último, más de 60 establecimientos repartidos por distintos puntos de la ciudad participan en la Ruta de la Tapa de Málaga, que ofrecen un aperitivo original creado especialmente para la ocasión, que se servirá con una cerveza San Miguel a un precio que oscila entre 5 y 7 euros. La iniciativa se celebra también hasta el próximo 23 de noviembre. Más información

Domingo 23 'Sucia', en el teatro Echegaray

'Sucia', protagonizada por Bárbara Mestanza y Cristian Valencia, llegará a partir de este jueves de mayo al Teatro Echegaray de Málaga con el relato de una historia real, la de la agresión sexual que sufrió la propia Mestanza. La obra trata de hablar de estos actos delictivos no desde la perspectiva de la víctima, sino proponiendo un cambio de roles. (19.00 horas).

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante.