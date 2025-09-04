Bioparc revive la gesta de Magallanes y Elcano: descubrir especies como en la primera vuelta al mundo

Hace más de cinco siglos, la expedición que emprendiera Fernando de Magallanes para llegar a la Isla de las Especias se convirtió, capitaneada por Juan ... Sebastián Elcano, en la mayor gesta marítima de la historia: la primera vuelta al mundo. Las descripciones y los especímenes que trajeron a su regreso a Sevilla descubrieron un asombroso catálogo de animales y plantas nunca vistos en Europa: murciélagos «del tamaño de águilas», loros multicolores, peces voladores, guanacos, e incluso las míticas aves del paraíso que parecían carecer de huesos y vivir flotando en el aire.

Hoy, en pleno aniversario de aquel hito, Bioparc Fuengirola invita esta semana a sus visitantes a revivir ese espíritu de descubrimiento. Con esta iniciativa que conmemora el aniversario de la primera circunnavegación el parque de animales malagueño suma su voz a la celebración de una hazaña que no solo demostró que la Tierra era redonda y transformó la visión geográfica del mundo, sino también cambió para siempre la forma en que la humanidad se relacionaba con la naturaleza.

Un viaje en el tiempo a través de la fauna tropical

La expedición alcanzó Filipinas, Borneo o las Islas Molucas, entre otras, donde Pigafetta describió especies que asombraron a toda Europa. También bordeó las majestuosas y espesas selvas sudamericanas. En esos mismos territorios habitan hoy muchas de las especies que Bioparc Fuengirola protege en el marco de programas internacionales de conservación. Y que, al igual que las descritas en los textos del cronista italiano, podrían haber sido contempladas por estos valientes expedicionarios que marcaron un antes y un después en la concepción del mundo.

Entre ellas destacan el orangután de Borneo, un primate icónico del que solo quedan poco más de 100.000 individuos en los bosques de Borneo, que en el parque de animales malagueño comparte hábitat con el gibón de mejillas doradas o el binturong; el tapir malayo, una joya zoológica de la península de Malaca que en España solo puede admirarse en Bioparc Fuengirola; y el faisán de Edwards, un ave extinto en libertad que Bioparc Fuengirola está reintroduciendo en su hábitat de origen: Vietnam. También el tigre de Sumatra, cuya conservación apoya la Fundación Bioparc sobre el terreno en Indonesia, y que es uno de los felinos más amenazados del planeta; la nutria gigante sudamericana, la más grande del mundo de su especie, icónica de ríos amazónico; la arapaima, el pez más grande de los ríos de centro y Sudamérica; y los titís o monos pequeños comunes en selvas centroamericanas y amazónicas, reflejo de fauna observada desde las costas y ríos.

El orangután de Borneo e imágenes de la actividad. SUR

Si los navegantes del siglo XVI se adentraron en lo desconocido para descubrir nuevos mundos, el visitante de Bioparc Fuengirola puede vivir hoy una experiencia similar, pero sin abandonar Andalucía. El recorrido por el parque conduce a través de hábitats de Centro y Sudamérica, Indo-Pacífico, Sudeste asiático, África ecuatorial y Madagascar donde la vegetación, el agua y la arquitectura reproducen con realismo los paisajes que maravillaron a todos aquellos expedicionarios que con sus travesías hicieron que los siglos XV al XVII sean considerados como «la era de los descubrimientos».

Más allá de la evocación histórica, Bioparc Fuengirola recuerda que muchas de las especies que sorprendieron a los navegantes del siglo XVI están hoy en grave peligro. Con su participación en programas internacionales de conservación y su compromiso con un ocio sostenible, el parque refuerza su papel como referente cultural y turístico en Andalucía, convirtiéndose en puerto de partida hacia un viaje inolvidable alrededor del planeta.