Bioparc Fuengirola conmemora durante esta semana la primera circunnavegación. SUR

Bioparc revive la gesta de Magallanes y Elcano: descubrir especies como en la primera vuelta al mundo

El parque conmemora esta semana la hazaña, mientras recuerda que muchas de las especies que sorprendieron a los navegantes del siglo XVI se encuentran hoy amenazadas

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:48

Hace más de cinco siglos, la expedición que emprendiera Fernando de Magallanes para llegar a la Isla de las Especias se convirtió, capitaneada por Juan ... Sebastián Elcano, en la mayor gesta marítima de la historia: la primera vuelta al mundo. Las descripciones y los especímenes que trajeron a su regreso a Sevilla descubrieron un asombroso catálogo de animales y plantas nunca vistos en Europa: murciélagos «del tamaño de águilas», loros multicolores, peces voladores, guanacos, e incluso las míticas aves del paraíso que parecían carecer de huesos y vivir flotando en el aire.

