El Ayuntamiento de Estepona invierte 35.000 euros en obras de mantenimiento de escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Estepona ha invertido cerca de 35.000 euros en mejoras en las escuelas infantiles del término municipal, en concreto en pintura, cerrajería, ... carpintería, fontanería, obras y jardinería.

El alcalde José María García Urbano, y la concejala adscrita al área de Educación, María Aguilar, han visitado la escuela Los Pitufos para inaugurar el nuevo curso 25-26.

«Desde el ayuntamiento se realiza cada año para el desarrollo de tareas de mantenimiento de todos los centros escolares del municipio, actuaciones que se ejecutan durante los periodos no lectivos durante todo el año», ha manifestado García Urbano.

Así, entre otras intervenciones, se ha pintado el interior de la Escuela Infantil Cancelada, donde está previsto que durante este primer trimestre se realice el pintado de toda la zona exterior de las instalaciones. Además, se ha colocado nuevo suelo laminado en la clase azul de este mismo centro.

En cuanto al mobiliario, se ha realizado una inversión de 8.000 euros para cubrir las necesidades de todas las escuelas infantiles. Otra de las actuaciones más destacadas ha sido la reparación del suelo de caucho en la escuela Calancha.

Además de en ésta, las mejoras se han realizado en las escuelas infantiles de Cancelada, Los Pitufos, El Nido, Gloria Fuertes y El Mar.

Este curso las escuelas infantiles de Estepona ofrecen un total de 371 plazas, de las que se han cubierto alrededor del 80%. Entre las novedades este nuevo curso destaca la extensión de la gratuidad para niños de dos años.