El Ayuntamiento de Estepona aprueba los presupuestos del 2026 que ascienden a más de 132 millones de euros

El Ayuntamiento de Estepona ha dado vía libre, con los votos en contra de los grupos municipales de PSOE y Vox, al presupuesto para el ... año 2026 que, según la concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Ana Vilaseca, «es un documento económico presentado por el equipo de Gobierno que contempla más de 132 millones de euros de ingresos, eleva a más de 27 millones de euros las inversiones productivas y destina más de 6,6 millones de euros para la mayor rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles realizada en la ciudad».

El alcalde, José María García Urbano, ha afirmado que es «un presupuesto histórico que nos permite, superada la deuda heredada, afrontar un mejor futuro» y ha felicitado al equipo económico de la ciudad, «porque a la vez que iba liquidando la deuda iba llenando la ciudad de equipamiento deportivo, cultural e infraestructuras».

A juicio de García Urbano «los presupuestos son serios, formales, austeros, rigurosos y cumpliendo los compromisos electorales. El 2026 va a ser un año bien aprovechado por la ciudad, cerca del pleno empleo y nos felicitamos por los datos positivos».

Proyectos en 2026

En el presupuesto de Estepona para 2026 elaborado por el equipo de Gobierno se incluyen partidas para ampliar el gran bulevar peatonal junto al Mediterráneo para fusionarlo con el centro urbano; para continuar el proyecto de aparcamientos a un euro, finalizar senda litoral y senda fluvial y realizar nuevos equipamientos deportivos como el velódromo así como nuevos planes de asfaltado, alumbrado público, abordar la reforma del Parque Ferial y la remodelación de parques infantiles y zonas verdes, así como el mantenimiento de escuelas infantiles municipales y colegios públicos.

Para la Policía Local, se prevé ampliar la plantilla en 5 personas más, la reforma de la Jefatura de Policía Local, la adquisición de vehículos para policías y protección civil y la instalación de más cámaras de seguridad en la ciudad.

Grupo Socialista

Por su parte, el Grupo Socialista mantiene que García Urbano vuelve a presentar un presupuesto para 2026 en el que «no recoge ninguna partida destinada a solventar los problemas reales de la ciudad, la movilidad, la vivienda, el transporte público, la limpieza y recogida de residuos pese a la subida de la tasa, la educación, la juventud y el refuerzo social, tampoco la construcción de vivienda pública o ayudas al alquiler para familias trabajadoras y jóvenes».

«Mientras presume de una bajada histórica del IBI, la realidad es que lo que García Urbano ha hecho es una subvención al empadronamiento y de momento solo para este año, porque los impuestos sí pueden bajarse, pero no puede haber discriminación entre vecinos empadronados y no empadronados. Esa diferencia es anticonstitucional e ilegal», ha afirmado su portavoz, Emma Molina.

Molina denuncia que el Ayuntamiento «se ha gastado 217.850 euros en postales propagandísticas, casi cinco veces más de lo que aporta al comedor social y casi el doble de lo que destina a la mejora de todos los centros educativos de la ciudad, lo que refleja de manera clara cuáles son las prioridades de este gobierno: la propaganda y la imagen, por encima de la atención social o educativa».

Sobre la deuda cero del Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina ha afirmado que «el PP ha mentido tanto en la magnitud de la deuda como en su origen pues la deuda real cuando García Urbano llegó a la Alcaldía era de 124 millones de euros, no de 304 y tampoco es cierto lo del pago de la deuda cero porque lo que se ha liquidado es la deuda financiera, pero sigue habiendo deuda con proveedores y con la Seguridad Social. A esta falta de rigor hay que añadir que la propia Intervención Municipal, en sus informes, advierte de la necesidad de contención y prudencia en el gasto pues se está comprometiendo la sostenibilidad económica del Ayuntamiento».

Vox

De la misma opinión es el grupo municipal de Vox, cuyo portavoz Manuel Aguilar ha asegurado que «el presupuesto tiene que solucionar los problemas que tiene Estepona, el tráfico, la vivienda y los servicios en las calles y barrios que no son el centro de la ciudad. En eso es en lo que debería usted centrar su presupuesto».

«Diez de cada 100 euros de los ingresos van a venir del banco, porque anuncian que van a pedir otro préstamo y llama la atención que se pida otro préstamo cuando se nos está diciendo que hay un remanente de 70 millones de euros. ¿Si hay dinero en caja y no hay intereses para qué les hace falta a ustedes pedir un préstamo a un banco? Cuando yo dirigía la hacienda municipal jamas se pidió un préstamo», ha afirmado Aguilar.

Aguilar, que ha asegurado que en 2019 ya no había facturas en los cajones, ha reprochado a García Urbano que «hable de la deuda saldada, pero de la bancaria, porque de la otra no nos dice nada». Y en este sentido ha recriminado al alcalde «que use el ayuntamiento para colocar carteles gigantes en la fachada como si este edificio fuera un Corte Inglés y su Semana de Oro», en referencia al cartel gigante exterior con la frase «Conseguimos la deuda cero y realizamos la mayor bajada de impuestos».