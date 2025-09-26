Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pleno de septiembre del Ayuntamiento de Estepona. E.Pérez-Romera.

El Ayuntamiento de Estepona aprueba los presupuestos del 2026 que ascienden a más de 132 millones de euros

PSOE y Vox se han opuesto porque «no solucionan ninguno de los problemas de la ciudadanía de Estepona»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:08

El Ayuntamiento de Estepona ha dado vía libre, con los votos en contra de los grupos municipales de PSOE y Vox, al presupuesto para el ... año 2026 que, según la concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Ana Vilaseca, «es un documento económico presentado por el equipo de Gobierno que contempla más de 132 millones de euros de ingresos, eleva a más de 27 millones de euros las inversiones productivas y destina más de 6,6 millones de euros para la mayor rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles realizada en la ciudad».

