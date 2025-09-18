Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen exterior del Orquídario de Estepona. SUR.

El Ayuntamiento de Estepona adjudica las obras de reforma del Orquidario por un importe de casi 200.000 euros

Tras 10 años en marcha, se trata de la «mayor reforma del parque desde su apertura»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:33

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado las obras de reforma del Parque Botánico Orquidario, instalación que acaba de cumplir 10 años. Será, según la ha ... calificado Blas Ruzafa, teniente de alcalde del Área de Control Externo, «la mayor reforma del Parque desde su creación» y se centrará en «mejorar la imagen y servicios de este espacio público, desde nueva dotación arbórea y colección botánica a renovación de iluminación, pavimentación y mobiliario urbano».

