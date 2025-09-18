El Ayuntamiento de Estepona adjudica las obras de reforma del Orquidario por un importe de casi 200.000 euros

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado las obras de reforma del Parque Botánico Orquidario, instalación que acaba de cumplir 10 años. Será, según la ha ... calificado Blas Ruzafa, teniente de alcalde del Área de Control Externo, «la mayor reforma del Parque desde su creación» y se centrará en «mejorar la imagen y servicios de este espacio público, desde nueva dotación arbórea y colección botánica a renovación de iluminación, pavimentación y mobiliario urbano».

La reposición de nuevas especies de arbolado, la reparación en su totalidad de una franja de terreno en la zona sur del parque con una superficie de 2.300 metros cuadrados y la instalación de rótulos informativos al pie de cada ejemplar, son otras de las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de este proyecto que «mantendrá el actual diseño del parque, pero mejorando considerablemente su estado general», según Ruzafa, que añade además que se va a proceder a la sustitución completa de todo el pavimento «manteniendo las características de material ecológico, permeable y estable que garantice la mejora en la accesibilidad peatonal».

La intervención contempla igualmente mejoras de la instalación de riego y el tratamiento de pintura impermeabilizante de todos los exteriores del edificio Orquidario, así como la sustitución de los paneles de seguridad acristalados situados en las escaleras de acceso.

«Se trata de una remodelación completa de este parque botánico, donde se van a realizar intervenciones importantes para la puesta a punto de este espacio público», ha querido puntualizar Ruzafa.

Las obras han sido adjudicadas por un presupuesto de 191.984,87 euros y tienen un plazo de ejecución de dos meses.