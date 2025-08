Alumnos del Mar de Alborán de Estepona crean una web turística para que la puedan usar personas con cualquier discapacidad

Les ha unido ser alumnos de Eva Tortosa, profesora de Base de Datos, en el primer curso del Grado Superior de Desarrollo y Aplicaciones Web ... del IES Mar de Alborán de Estepona. Y desde hace unos meses les une también su proyecto IncluyeteEstepon@, primer premio por unanimidad del jurado el pasado mes de junio en el concurso de Ideas de Emprendimiento Social Digital Ben Gabirol, de la Asociación Arrabal-AID y que busca la accesibilidad en materia turística para la ciudad de Estepona, para todas las personas con o sin discapacidad.

Ellos son Carlos Torralvo, Vasile Macovei, Álvaro Márquez, Alejandro Quirós y Salvador Jiménez, que han creado un proyecto que se centra en un nicho de mercado relacionado con la accesibilidad de personas con discapacidad a comercios, museos, edificios públicos, bares, restaurantes, hoteles, playas, etc. y por el cual los departamentos de Turismo e Informática del Ayuntamiento esteponero han mostrado ya interés.

A través de la Asociación Arrabal les salió la oportunidad de presentarse a este concurso caracterizado por ser una iniciativa solidaria, social y de inclusión «y se nos ocurrió la idea de hacer una página web que permitiera destacar los lugares accesibles de Estepona, para todo el mundo, tanto desde el punto de vista de desarrollo económico como del bienestar para el turismo».

Lo justifican asegurando que «el 15% de la población global tiene algún tipo de discapacidad y queremos que Estepona sea una ciudad pionera en tener una accesibilidad completa en todos los ámbitos. Además creemos que esta ciudad es el sitio perfecto para desarrollar nuestro proyecto y nos puede servir como laboratorio tecnológico, ya que no está tan saturada como otras ciudades», cuentan a SUR, «y poder ayudar con estos nuevos retos tecnológicos al desarrollo de la ciudad en temas de accesibilidad».

¿Qué tiene de novedad esta propuesta con respecto a las que ya hay en marcha? «Hemos detectado que muchas páginas importantes reúnen información para personas con discapacidad pero no tienen técnicamente algunos ajustes que requieren estas personas. Queremos centrarnos en una página que la pueda utilizar todo el mundo y en especial, ellas. Si ellas no la pueden utilizar, no es una página útil», aseguran con firmeza.

La sensibilidad con este tema no les viene por ningún familiar que se haya encontrado en esta situación peculiar a la hora de hacer turismo sino con una sensibilización personal, «un problema que es muy interesante y que tiene fácil solución», aseguran. «Estamos desarrollando una página web global, que incluye todas las actividades y comercios y todo lo que hay en Estepona, prestando especial atención a las personas con problemas de alto contraste«, en referencia a los pacientes de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración macular y otras enfermedades de la retina que pueden afectar a la sensibilidad al contraste.

Pero el proyecto no acaba en la web porque la idea es hacer una app para móvil y ese será otro reto para estos jóvenes desarrolladores, porque la web deberá verse bien en ese tipo de pantallas. Planean además una fase relacionada con la escalabilidad del proyecto a otras poblaciones.

«IncluyeteEstepon@ acaba de nacer y ya les esta ayudando también al proyecto fin de Grado, a avanzar en los conocimientos de segundo curso y a poner en marcha su propia empresa. Un win-win en toda regla», asegura la profesora Eva Tortosa. «Es un orgullo para mí verlos tan involucrados».