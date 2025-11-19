Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las imágenes del Balcón de Europa que podrá contemplarse en la muestra. ROBERT HOLDER

'Una visión de Nerja', del fotógrafo Robert Holder, la muestra en el Museo que viaja seis décadas atrás

La exposición, con 46 imágenes de este residente en Frigiliana fallecido en 2022, puede contemplarse hasta el 6 de enero en la sala Ana María Márquez

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:19

Cuarenta y seis imágenes del fotógrafo alemán Robert Holder conforman la nueva exposición temporal del Museo de Nerja. En 'Una visión de Nerja' se presenta ... al público esta muestra que cierra las exposiciones temporales del espacio cultural nerjeño en este año 2025. Puede contemplarse desde su inauguración, este jueves 20 de noviembre, a las 20.00 horas, y hasta el martes 6 de enero. Se trata de una exposición gratuita en la Sala Ana María Márquez de este enclave.

