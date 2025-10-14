Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Urbanismo y el teniente de Alcalde de Torre del Mar, este martes en la zona. SUR

Vélez-Málaga desbloquea el desarrollo de una zona comercial en la que se abrirá un nuevo supermercado Lidl

El Ayuntamiento firma con los promotores para sacar adelante las actuaciones urbanísticas en la zona de Cerro del Águila en Torre del Mar

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 14 de octubre 2025, 14:54

Nuevo impulso al desarrollo de inversiones en Vélez-Málaga. El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), y el concejal de ... Urbanismo del Ayuntamiento veleño, Celestino Rivas (PP), han anunciado la firma del convenio urbanístico por parte del alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), con los titulares de la unidad de ejecución T-6 de la población y la cadena de Supermercados Lidl, para el desbloqueo de una pastilla de suelo «de vital importancia» para la ubicación de una nueva superficie comercial en el municipio. El proyecto consistirá en la realización de la segunda fase de urbanización y acondicionamiento de esta zona, a través de la habilitación de un vial tras la gasolinera Lisbona, en las inmediaciones de la Cuesta del Visillo.

