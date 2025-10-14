Vélez-Málaga desbloquea el desarrollo de una zona comercial en la que se abrirá un nuevo supermercado Lidl

Nuevo impulso al desarrollo de inversiones en Vélez-Málaga. El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), y el concejal de ... Urbanismo del Ayuntamiento veleño, Celestino Rivas (PP), han anunciado la firma del convenio urbanístico por parte del alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), con los titulares de la unidad de ejecución T-6 de la población y la cadena de Supermercados Lidl, para el desbloqueo de una pastilla de suelo «de vital importancia» para la ubicación de una nueva superficie comercial en el municipio. El proyecto consistirá en la realización de la segunda fase de urbanización y acondicionamiento de esta zona, a través de la habilitación de un vial tras la gasolinera Lisbona, en las inmediaciones de la Cuesta del Visillo.

Tal y como ha desvelado el edil de Urbanismo en un comunicado, esta nueva travesía conectará la Carrera de las Angustias con la calle Laureano Casquero, contribuyendo con esta actuación a «la necesaria descongestión del flujo circulatorio en uno de los principales accesos a Torre del Mar». De esta forma, según Rivas, «se da respuesta a un expediente que ha permanecido bloqueado desde 1994, cuando se aprobaron definitivamente las bases y estatutos de la junta de compensación, y en el que la Concejalía ha trabajado en los últimos años manteniendo reuniones constantes con los propietarios de los derechos de la unidad de ejecución, hasta alcanzar este determinante avance».

Por consiguiente, Rivas ha mostrado su «satisfacción» por lo alcanzado, puesto que «hemos conseguido desbloquear una zona urbana que necesitaba ejecutarse y tras muchos años de trámites, lo que va a resolver un problema de movilidad y abrir una zona urbana a nuevos negocios y desarrollo en la zona», entendiendo de esta forma que, «tras 30 años de intentos para sacar adelante este proyecto, se ha logrado poner de acuerdo a los propietarios». Para ello, se han debido superar diferentes etapas y los trámites procedimentales preceptivos, como la división de la unidad para su ejecución en dos fases en 2009, lo que «quedó finalmente aprobado en 2016, materializándose las obras de la primera fase en 2019», ha recordado el edil veleño.

Descongestionar el tráfico

Por todo lo indicado, en próximas fechas se podrán dar los pasos correspondientes para la realización de la segunda fase de urbanización, para lo cual, ha indicado Rivas, «y ya en consonancia con los propietarios», se realizará el tramo con dirección oeste-este que enlazaría el vial ya construido en la primera fase con la urbanización Cerro del Aguila, «concluyendo de este modo la total urbanización de la unidad de ejecución T-6 de Torre del Mar, abriendo la travesía sin salida actualmente hasta enlazar con la calle Laureano Casquero», ha puntualizado el edil municipal.

«Los avances ya son una realidad fehaciente», lo que quedó plasmado en la Junta de Gobierno Local, que el pasado 23 de diciembre de 2024 dio luz verde a la segunda fase de un proyecto «vital para el flujo circulatorio del municipio, también para la descongestión peatonal del entorno», paso previo a la disposición del nuevo tramo de calzada y a la concesión de la licencia de obras para acometer las nuevas instalaciones del futuro espacio comercial de la cadena de supermercados Lidl. La firma alemana ya cuenta con un supermercado en el municipio veleño, en la avenida Juan Carlos I.