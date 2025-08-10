Vélez-Málaga proyecta una zona de baño estilo lago y un auditorio al aire libre en el parque María Zambrano

El parque María Zambrano es uno de los grandes pulmones verdes de Vélez-Málaga. Con su emblemático gran lago, acoge a miles de visitantes cada ... año, que disfrutan del entorno natural y de las zonas de juegos infantiles. Por ello, el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía trata de mejorar el recinto. Así, hace unas semanas se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el lago y ahora se está trabajando para impulsar una zona de baño estilo lago y un auditorio al aire libre.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado el encargo del proyecto para una «ambiciosa actuación» en el Parque María Zambrano, uno de los enclaves naturales más valorados por los vecinos, con la que se contempla la creación de una zona de baño con estética natural, inspirada en los lagos artificiales de uso recreativo que existen en grandes ciudades europeas, así como la posible incorporación de un auditorio al aire libre.

«Es un proyecto ilusionante, transformador y con una enorme carga simbólica, porque surge de una de las grandes aspiraciones de los vecinos: poder disfrutar de una piscina pública en nuestra ciudad», ha explicado el alcalde. «Pero no se trata de una piscina convencional, sino de una zona de baño integrada en el entorno natural, con un diseño que evoque a un lago, pensada para refrescarse en los meses de verano y disfrutar en familia de un entorno verde y agradable. Algo moderno, bonito y pensado con sensibilidad ambiental», ha desgranado el regidor en un comunicado.

Desde el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento veleño, de PP y GIPMTM, han asegurado que se viene trabajando «desde hace meses» en la posibilidad de hacer realidad esta propuesta, «y ahora se da el paso formal de encargar el proyecto técnico» que, además de definir los detalles del diseño, permitirá analizar su viabilidad urbanística, técnica y medioambiental. La intervención incluiría también la adecuación del entorno para hacerlo aún más accesible, seguro y funcional.

Conciertos

Junto a la zona de baño, el encargo incluye la redacción de una propuesta para un auditorio al aire libre, una infraestructura cultural muy demandada en el municipio, que permitiría acoger conciertos, representaciones teatrales, espectáculos infantiles y otros eventos durante todo el año. «Vélez-Málaga necesita más espacios abiertos para la cultura y el ocio, y qué mejor lugar que el corazón de uno de nuestros parques más visitados para ello», ha añadido Lupiáñez, quien ha aprovechado para anunciar que la licitación de la cafetería situada junto a la zona infantil del parque se publicará «en breve», una vez los técnicos municipales ultimen los detalles del pliego.

La actuación, además, permitiría dar solución a uno de los problemas que vienen detectándose en el estanque actual: la proliferación incontrolada de patos y aves, «que ha afectado al equilibrio del entorno». Con este nuevo diseño, se gana en funcionalidad, limpieza y atractivo visual. En cuanto a la posible reubicación de los patos y otras aves, «ya se están valorando distintas alternativas adecuadas para su bienestar», según el alcalde. Además, Lupiñez ha anunciado que «se ha retomado el contacto con varios ayuntamientos de la comarca que podrían estar interesados en acoger algunos de estos ejemplares en sus municipios».

«Queremos que el parque María Zambrano siga siendo ese gran pulmón verde que da vida a Vélez-Málaga, pero que lo sea con nuevos usos, con más posibilidades para las familias, los jóvenes y nuestros mayores. Que siga siendo un lugar para pasear, descansar y disfrutar… y pronto, también para bañarse y vivir la cultura al aire libre», ha declarado el alcalde veleño.

Desde el equipo de gobierno bipartito han insistido en que este tipo de proyectos «son los que ayudan a construir ciudad, a sumar calidad de vida y a generar orgullo de pertenencia». «Vamos a estudiar la viabilidad con rigor, pero no renunciamos a soñar. Porque Vélez-Málaga lo merece, y porque nuestro compromiso con los espacios públicos es firme: queremos una ciudad viva, amable y llena de oportunidades para disfrutarla», ha apostillado Lupiáñez.

Críticas del PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE en la oposición, Víctor González, se ha mostrado muy crítico con este anuncio del alcalde. «Es otra ocurrencia más de Lupiáñez a raíz de mi compromiso de construir una piscina pública al aire libre en Vélez. Lo que debe hacer es mantener en condiciones el parque María Zambrano, que cada día está más abandonado y dejado y no alterar el uso que este espacio verde de la ciudad debe tener», ha argumentado el líder socialista en un mensaje difundido en sus redes sociales.

A juicio de González, «querer convertir el parque María Zambrano en auditorio, piscina, lago con patos abandonados y que se escapan, tanque de tormentas…, es síntoma de la falta de proyectos creíbles de un gobierno sin rumbo, que solo sabe organizar saraos y subir impuestos».