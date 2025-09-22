Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la nueva aplicación de transporte en Vélez-Málaga. SUR

Vélez-Málaga estrena una aplicación móvil para consultar en tiempo real el transporte urbano

Los usuarios podrán conocer la información de líneas, rutas y horarios, además de las incidencias en el servicio y la ubicación de los autobuses

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:08

Vélez-Málaga quiere seguir mejorando el transporte público urbano, que se realiza con autobuses, tras la suspensión del tranvía, que únicamente funcionó entre octubre de 2006 y junio de 2012. ... El Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Alsa, han presentado este lunes una nueva aplicación móvil para facilitar y agilizar las consultas relativas al transporte público, una alternativa tecnológica que permitirá disponer, al alcance de un sólo 'click' de móvil, las distintas gestiones vinculadas al empleo de los vehículos del transporte urbano, de forma rápida e interactiva. Esta nueva iniciativa estará disponible desde este martes 23 de septiembre.

