Imagen del paseo marítimo de Torre del Mar. E. CABEZAS

Vélez-Málaga quiere ampliar los horarios de la hostelería «con un equilibrio entre ocio y descanso»

El Ayuntamiento crea una mesa de trabajo con los empresarios para abordar cambios tras las reclamaciones del sector en la zona de Torre del Mar

Eugenio Cabezas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:26

Conjugar el ocio nocturno y el descanso es el desafío al que se enfrentan a diario los ayuntamientos malagueños. Como si de una auténtica cuadratura del círculo se tratara ... , el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, se ha propuesto ampliar los horarios de la hostelería y el comercio y, a la vez, hacerlo «con un equilibrio entre el ocio y el descanso». Así, tras las quejas de los empresarios de Torre del Mar, a través de la asociación sectorial, la ACET, por el estricto cumplimiento de la normativa durante este verano que ya toca a su fin, el Consistorio veleño ha movido ficha, abriendo la puerta a cambios normativos en los próximos meses.

