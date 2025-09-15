Vélez-Málaga quiere ampliar los horarios de la hostelería «con un equilibrio entre ocio y descanso»

Conjugar el ocio nocturno y el descanso es el desafío al que se enfrentan a diario los ayuntamientos malagueños. Como si de una auténtica cuadratura del círculo se tratara ... , el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, se ha propuesto ampliar los horarios de la hostelería y el comercio y, a la vez, hacerlo «con un equilibrio entre el ocio y el descanso». Así, tras las quejas de los empresarios de Torre del Mar, a través de la asociación sectorial, la ACET, por el estricto cumplimiento de la normativa durante este verano que ya toca a su fin, el Consistorio veleño ha movido ficha, abriendo la puerta a cambios normativos en los próximos meses.

Para ello, el Ayuntamiento y la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar han anunciado los diferentes «puntos importantes» que se han abordado con miembros de las asociaciones de comerciantes de Torre del Mar y Vélez-Málaga, así como la puesta en marcha de una mesa sectorial en la que se trabajará para atender las demandas del sector. Al acto de presentación han acudido el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP); el primer teniente de alcalde del municipio y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia; la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez, ambos del GIPMTM; y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET), Javier Arcas.

«Se debatirán importantes modificaciones que afectarán tanto a empresarios como a la ciudadanía» Jesús Carlos Pérez Atencia

Pérez Atencia ha destacado en un comunicado que en los últimos meses han llevado a cabo diversas reuniones con representantes de las asociaciones de comerciantes y empresarios de Torre del Mar y Vélez-Málaga, «en el marco de trabajo y situación creada durante el pasado mes de agosto en referencia a horarios de cierre de establecimientos, ordenanza municipal, terrazas y otros aspectos enfocados, sobre todo a comercios de hostelería».

Según ha apuntado el edil, «el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la tenencia de alcaldía de Torre del Mar, fieles a su compromiso con la mejora continua de la convivencia entre la actividad económica y el bienestar de los vecinos, ha decidido convocar una mesa sectorial para la revisión y actualización de la ordenanza municipal sobre la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares en establecimientos de hostelería, un espacio donde se debatirán importantes modificaciones que afectarán tanto a empresarios como a la ciudadanía».

Participantes

Esta mesa contará con la participación de las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga y Torre del Mar, así como personal técnico de varios departamentos municipales (Policía Local, Servicios Jurídico-Administrativos, Medio Ambiente, entre otros), se convoca con el fin de actualizar la normativa vigente, que data de 2020, y que ya ha cumplido cinco años desde su entrada en vigor. Pérez Atencia ha aludido a la sentencia «brutal» por los ruidos de El Copo, que condenó en fime al Ayuntamiento a pagar seis millones de euros, una cantidad que no se terminará de abonar hasta 2027.

Durante este tiempo, según Pérez Atencia, «las circunstancias y las necesidades tanto de los empresarios como de los vecinos han evolucionado, lo que hace necesario revisar y ajustar ciertos aspectos para mejorar la eficacia y el cumplimiento de la ordenanza. En la sesión de la mesa sectorial se tratarán una serie de asuntos clave que permitirán ajustar la regulación a la realidad actual y adaptarla a las normativas regionales y locales. Trataremos, por ejemplo, la revisión de la ordenanza municipal de instalación de terrazas y estructuras auxiliares para adaptarla a la situación económica actual, sin dejar de lado el marco de la legalidad y el respeto por el descanso de los vecinos».

«También hablaremos de la posible ampliación de horarios hasta el máximo permitido por la Junta de Andalucía»

«También hablaremos de la posible ampliación de horarios hasta el máximo permitido por la Junta de Andalucía, así como la definición de los periodos del año en los que se podría extender este horario. Este punto también contempla el impacto de la Zona de Gran Afluencia Turística. Regulación de las estructuras desmontables acristaladas, lo que incluiría la posible modificación del PGOU para permitir este tipo de estructuras, que son cada vez más demandadas por los establecimientos de hostelería. Regulación de las actuaciones musicales de pequeño formato y el uso de aparatos audiovisuales en la vía pública. Campañas informativas y de concienciación para asegurar que todos los agentes involucrados, tanto empresarios como ciudadanos, sean conocedores de las normativas vigentes», ha enumerado el teniente de alcalde.

El objetivo de esta mesa sectorial es generar un espacio de diálogo y colaboración entre el sector empresarial y la administración pública, con el fin de mejorar la calidad de los servicios. «El Ayuntamiento, a través de esta iniciativa, reafirma su compromiso con la mejora de la convivencia ciudadana y el fomento de una actividad empresarial sostenible que favorezca tanto a los empresarios como a la comunidad en general», han destacado desde el gobierno bipartito en el mencionado comunicado.

«Manos abiertas»

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga ha destacado que «las manos están abiertas a todos los comerciantes, empresarios, vecinos, visitantes y turistas, a las tantas y tantas personas que confluyen en nuestro término municipal, que es tan amplio, diverso, rico y lleno de vida. Sin duda, lo que debemos hacer es conjugar todo eso de la mejor manera posible con la normativa en vigor, siempre trabajando por el bienestar de nuestros vecinos y, en general, por el bienestar común, que es nuestra principal función», ha apostillado el regidor veleño.

Lupiáñez ha subrayado que la mesa sectorial «permitirá avanzar en la revisión de normativas relacionadas con los horarios de cierre, las terrazas y las estructuras auxiliares en establecimientos de hostelería». Además, ha resaltado que este espacio de diálogo entre empresarios y la administración también abordará la incorporación de nuevas herramientas jurídicas, como la consideración de zonas de gran afluencia turística en varias áreas del municipio.

«Permitirá avanzar en la revisión de normativas relacionadas con los horarios de cierre y las terrazas» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

«En este mes de agosto ya hemos podido trabajar en conjunto, y con la llegada de septiembre, tenemos la oportunidad de avanzar en modificaciones importantes de nuestras ordenanzas, en especial en lo relacionado con los requisitos técnicos que ayudarán a minimizar el ruido generado por algunas actividades, sobre todo en el sector de la hostelería», ha añadido Jesús Lupiáñez en el mencionado comunicado.

El alcalde ha hecho hincapié en la importancia de seguir garantizando que Vélez-Málaga y Torre del Mar continúen siendo referentes turísticos, sin dejar de lado el respeto por la convivencia vecinal. «Queremos que nuestra ciudad siga siendo ese escaparate que recibe a miles de personas durante todo el año, especialmente en verano. Pero también, por supuesto, respetando todas las normas de convivencia, que es lo que todos debemos promover con la responsabilidad que nos corresponde», ha finalizado el alcalde.