Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, y teniente de alcalde de la localidad, Lourdes Piña, este miércoles en la zona. SUR

El Trapiche se conecta a la red municipal de agua en Vélez-Málaga tras medio siglo de demandas vecinales

Aqualia invierte 220.000 euros en las obras para que más de 200 vecinos dispongan de un suministro público, estable, regulado e integrado

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga en materia de abastecimiento de agua. El Ayuntamiento ha supervisado esta semana ... el progreso de las obras que permitirán la incorporación de El Trapiche a la red municipal de agua. Se trata de «una demanda histórica» que los vecinos llevan más de cincuenta años reclamando y que, por fin, comienza a materializarse gracias a los trabajos dirigidos por la Concejalía de Infraestructuras y ejecutados por la empresa Aqualia con una inversión de 220.000 euros. Las obras, que comenzaron la semana pasada, tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  10. 10 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Trapiche se conecta a la red municipal de agua en Vélez-Málaga tras medio siglo de demandas vecinales

El Trapiche se conecta a la red municipal de agua en Vélez-Málaga tras medio siglo de demandas vecinales