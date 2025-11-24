Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, en la zona en la que se actuará. SUR

Vélez-Málaga expropia una parcela para mejorar el tráfico en el centro histórico

El Ayuntamiento persigue ampliar la calle Arroyo Hondo, acabar con los problemas de estrechez y permitir la circulación en ambos sentidos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras y el tráfico rodado en Vélez-Málaga. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha ratificado en ... sesión ordinaria el inicio de los trámites para la obtención de terrenos en la céntrica calle Arroyo Hondo, a propuesta del concejal de Urbanismo, Celestino Rivas (PP). El proyecto permitirá «centrar la calle, acabar con los problemas de estrechez de la vía y mejorar la circulación con la calle Cristo. Actualmente solo puede pasar un vehículo en una dirección, las obras permitirían el doble sentido», ha explicado delegado del área.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vélez-Málaga expropia una parcela para mejorar el tráfico en el centro histórico

Vélez-Málaga expropia una parcela para mejorar el tráfico en el centro histórico