Vélez-Málaga expropia una parcela para mejorar el tráfico en el centro histórico

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras y el tráfico rodado en Vélez-Málaga. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha ratificado en ... sesión ordinaria el inicio de los trámites para la obtención de terrenos en la céntrica calle Arroyo Hondo, a propuesta del concejal de Urbanismo, Celestino Rivas (PP). El proyecto permitirá «centrar la calle, acabar con los problemas de estrechez de la vía y mejorar la circulación con la calle Cristo. Actualmente solo puede pasar un vehículo en una dirección, las obras permitirían el doble sentido», ha explicado delegado del área.

El Plan General de Ordenación Urbana de Vélez-Málaga (PGOU), adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía mediante acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2009, establece que la alineación prevista en Arroyo Hondo afecta a la parcela catastral colindante, cuyo cerramiento se encuentra fuera del trazado fijado por dicho Plan, de ahí la necesidad de obtener los terrenos para solucionar la problemática existente.

«Los vecinos llevan demandando mucho tiempo resolver esta situación, por ello, logramos atender una petición histórica y determinante», ha expresado Rivas en un comunicado. «Ya se han iniciado los trámites, una vez se resuelva el primer paso burocrático comenzaremos con las obras, y éstas cambiarán la estructura de la calle, permitiendo una mejora clave en la circulación en nuestro centro histórico. Se trata de una pequeña actuación que pone a fin a grandes problemas cotidianos, beneficiando a nuestros vecinos», ha argumentado el concejal de Urbanismo.

El proyecto contempla la total alineación de Arroyo Hondo, cumpliendo con el trazado fijado del mencionado PGOU. La reestructuración se conseguirá modificando el muro de cerramiento, que tiene una superficie de 24,5 metros cuadrados, causa principal de la estrechez de la vía.

Nuevo pavimento en dos calles del centro histórico

Por otro lado, la Concejalía de Infraestructuras continúa avanzando en su plan de mejora de los espacios públicos del municipio. En esta ocasión, se han iniciado las obras para renovar el pavimento y las aceras de las céntricas calles Tenerías y Huerto Vicario. Este proyecto cuenta con una inversión de 74.869 euros, incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025, y será ejecutado por un equipo formado por cuatro oficiales y seis peones, en un plazo aproximado de dos meses y medio. En total, se renovarán 270 metros cuadrados de aceras y pavimento.

El proyecto contempla tres actuaciones en Vélez-Málaga, de las cuales dos comienzan ahora en las calles Huerto Vicario y Tenerías. En la primera se mejorará un tramo de acera que actualmente no cuenta con la anchura recomendada. Para ello, se retirará el pavimento y los bordillos existentes hasta alcanzar el nivel necesario para colocar una base de 20 centímetros de suelo seleccionado, un bordillo de hormigón, una capa de 10 centímetros de hormigón y, finalmente, baldosas de terrazo en color gris. Además, a lo largo de la calle se adaptarán ocho cruces, rebajando los pasos de peatones y colocándoles baldosas de botones para mejorar la accesibilidad.

Ampliar Imagen de las obras en la calle Tenerías. SUR

En la calle Tenerías se renueva el saneamiento, abastecimiento y las estructuras de telecomunicaciones. Así, se actuará de forma similar, ya que sus aceras presentan una anchura muy reducida. Los trabajos consistirán en demoler el pavimento y los bordillos actuales para renovar la base y repavimentar las aceras siguiendo el mismo sistema constructivo. Posteriormente, se procederá al soterramiento de la canalización de telefonía, lo que permitirá eliminar el tendido aéreo y los postes de madera existentes, mejorando así la imagen y seguridad de la zona.

El concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP), ha destacado en un comunicado que estos trabajos permitirán «renovar por completo dos calles importantes para la circulación y para el tránsito diario de los vecinos, solucionando problemas que venían de hace tiempo». También ha señalado que estas actuaciones «son solo una parte del trabajo que realiza la Concejalía para mejorar las calles del municipio. Se han elegido siguiendo los informes técnicos y escuchando las demandas vecinales. Sabemos que hay muchos puntos que necesitan mejoras y seguiremos trabajando sin descanso para atender las necesidades más importantes».

Finca Las Golondrinas

En la zona de ejecución, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga lleva realizando actuaciones «de vital importancia». Entre ellas, desde el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, han destacado las obras de ejecución del aparcamiento público del barrio del Pilar, que estará ubicado en la superficie de la finca Las Golondrinas, y que vendrá complementado por la reurbanización y remodelación de los tramos adyacentes de las calles Cruz del Cordero y Pozo Cubierto. El Consistorio ha destinado 736.400 euros para esta intervención, que permitirá la creación de 90 plazas de aparcamientos.

Además, en 2024, la Concejalía de Infraestructuras llevó a cabo obras de reparación por pavimento deslizante en el callejón Huerto Vicario, en las calles Huerto Vicario, Ortiga y Artemisa, y en Torno y Lateral de San Juan de Dios. Además, en la calle Ortiga se instalaron barandillas para reforzar la seguridad. Esta actuación requirió una inversión de más de 50.000 euros.

Estos trabajos reflejan, en palabras del concejal, «el continuo trabajo que realizamos para acondicionar nuestro centro histórico. La Concejalía de Infraestructuras mantiene una clara línea a seguir, que se basa en pulir detalles, solucionar deterioros y modernizar nuestras infraestructuras, mejorando el día a día de nuestros vecinos», ha añadido Claros.

Mejoras en el abastecimiento

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha culminado la renovación integral del sistema de abastecimiento de agua en el vial que conecta Almayate con el cruce de Cajiz, conocido como 'La Rabia' y 'Loma del Sapo', una actuación largamente demandada por los vecinos y que supone un importante avance en la modernización de las infraestructuras hídricas del municipio. Estos trabajos, que han contado con una inversión de 138.000 euros y se han ejecutado en un plazo de entre dos y tres meses, forman parte del plan que la Concejalía de Infraestructuras mantiene activo para dar respuesta a los problemas detectados en distintas redes del término municipal.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, y el teniente de alcalde de Almayate y concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, ambos del PP, han visitado la zona para explicar el alcance de la actuación. El regidor recordó en un comunicado que la escasez hídrica de los últimos años provocó graves dificultades para numerosos residentes de Almayate: "Muchos dependían de pozos que terminaron secándose o de aguas procedentes de comunidades de regantes que incorporaban agua regenerada de la EDAR, lo que las hacía incompatibles con el uso doméstico".

Por su parte, Claros explicó que "el deterioro de las conexiones, unido a la sequía, había generado una situación difícil para los vecinos de esta zona". El edil veleño sbrayó que la modernización de las redes "era urgente y prioritaria" y que, aunque se ha avanzado mucho, aún queda trabajo por realizar en otros puntos del municipio: "Pronto anunciaremos nuevas actuaciones ya programadas; no paramos".

Ampliar El alcalde y el edil de Infraestructuras, con vecinos de la zona. SUR

La intervención ha consistido en acondicionar la red municipal más cercana y desplegarla con garantías de calidad y seguridad, adaptándola a las necesidades de unas viviendas situadas fuera del ámbito urbano. Claros precisó que, por esta razón, podrían darse incidencias puntuales en el suministro, aunque la infraestructura está preparada para funcionar con normalidad.

Gracias a esta actuación se han mejorado más de 80 instalaciones que abastecen a unas 250 personas. Una vez finalizadas las obras, los residentes han podido gestionar con Aqualia el alta en el servicio aportando la documentación requerida por la empresa concesionaria. Hasta la fecha, se han registrado cerca de 80 nuevas altas. "Son vecinos que por fin cuentan con una red moderna y fiable, y a los que se les ha resuelto un problema que afectaba directamente a su vida diaria", señaló el alcalde. Lupiáñez destacó que "esta intervención demuestra nuestro compromiso con todos los rincones del municipio" y subrayó que, además de resolver los problemas actuales, la renovación permitirá evitar pérdidas "en un contexto en el que la sequía sigue siendo una realidad".

La Concejalía de Infraestructuras continúa desarrollando actuaciones en distintos puntos del término municipal. En los últimos meses se han ejecutado mejoras en las calles Juan Bautista Hurtado, Lope de Vega, Esperanza y Capuchinos, en Vélez-Málaga; en Doctor Fleming, en Torre del Mar; y en la calle Real de Caleta. Próximamente se trabajará en la calle Pintor Cipriano Maldonado y en Benajarafe Alto, donde se ampliará la presión y se realizarán nuevas mejoras en la red.