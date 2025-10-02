Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Deportes y el alcalde torroxeño, en la presentación de las mejoras. SUR

Torrox licita en 158.000 euros la segunda fase del cerramiento de la piscina municipal María Peláez

El proyecto permitirá integrar las gradas cubiertas en la instalación para su uso todo el año y supone, entre las dos fases, una inversión de 400.000 euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:32

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras deportivas en Torrox. El alcalde de Torrox, Óscar Medina y el concejal de Deportes, José Manuel ... Fernández, ambos del PP, han anunciado este jueves la apertura del procedimiento de licitación pública para acometer la segunda fase de las obras de cerramiento de la piscina municipal María Peláez, situada en el complejo deportivo de La Granja.

