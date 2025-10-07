Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maquinaria pesado, en una de las calles en las que se está actuando en Torrox. SUR

Torrox ejecuta un plan para mejorar el asfaltado en cuatro enclaves urbanos

El Ayuntamiento invierte inversión casi 200.000 euros en la adecuación de los aparcamientos de La Rabitilla, el carril de Sevilla y las calles Cabra y Lince

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 7 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Nuevo impulso a las infraestructuras urbanas en Torrox. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de asfaltado y reasfaltado en varias «zonas estratégicas del término ... municipal». Tal y como ha confirmado el alcalde, Óscar Medina (PP), con una inversión de casi 200.000 euros, se actúa ya en los aparcamientos de La Rabitilla, el carril de Sevilla, conocido popularmente como la carretera del pantano, y en las calles Cabra y Lince, en Torrox Park, «dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con los vecinos de estos enclaves y mejorando así aspectos fundamentales para la movilidad y la seguridad de vehículos y personas».

