Torrox ejecuta un plan para mejorar el asfaltado en cuatro enclaves urbanos

Nuevo impulso a las infraestructuras urbanas en Torrox. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de asfaltado y reasfaltado en varias «zonas estratégicas del término ... municipal». Tal y como ha confirmado el alcalde, Óscar Medina (PP), con una inversión de casi 200.000 euros, se actúa ya en los aparcamientos de La Rabitilla, el carril de Sevilla, conocido popularmente como la carretera del pantano, y en las calles Cabra y Lince, en Torrox Park, «dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con los vecinos de estos enclaves y mejorando así aspectos fundamentales para la movilidad y la seguridad de vehículos y personas».

Medina ha recordado en un comunicado que fue en un pleno que tuvo lugar en octubre de 2023 cuando el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, aprobó la adquisición de más de 4.300 metros cuadrados para aparcamientos en superficie con un presupuesto de 544.000 euros en el llano de Covalmón, en La Rabitilla.

El alcalde de Torrox ha manifestado en el mencionado comunicado que «en estos días lo estamos nivelando, asfaltando y señalizando para que sea un gran parking gratuito en superficie». Como ha apuntado el regidor torroxeño, «será un antes un después en la barriada en la línea de los aparcamientos que hicimos en Ferrara y que tanto éxito tienen para paisanos y visitantes».

Demanda vecinal

Por otro lado, el carril de Sevilla, conocido como la carretera del pantano, será ampliado «en aquellos puntos donde sea posible», y contará con «una moderna señalización». Medina ha asegurado que «es una mejora anhelada por muchísimos vecinos de Cortijo Amaya, Santa Rosa y Generación del 27, y en especial por los empresarios de nuestro polígono industrial». El alcalde ha añadido que «queremos convertir esta carretera en una arteria que descongestione la N-340 en la costa, sobre todo en los meses del verano».

Por último, y dentro de la urbanización Torrox Park, la campaña de reasfaltado se realizará en las calles Cabra y Lince, «lo que también supondrá una considerable mejora tanto de aspecto como de la movilidad interna y de la seguridad vial en toda esta zona», ha finalizado el alcalde torroxeño.