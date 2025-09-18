Rossellimac abre una nueva tienda Apple Authorized Reseller en Vélez-Málaga

La empresa granadina Rossellimac inauguró este jueves su nueva tienda en el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga, donde ofrecerá una experiencia única a ... sus clientes para conocer e interactuar con los productos, servicios y soluciones de Apple. Esta nueva tienda, catalogada como Apple Authorized Reseller, es la tienda número 24 de Rossellimac en España, un concepto de tiendas pensadas para ofrecer una mejor experiencia a sus visitantes y clientes.

as tiendas Rossellimac son espacios donde descubrir el ecosistema de Apple de la mano de especialistas. Entre otros servicios, los clientes de Rossellimac podrán llevarse sus nuevos dispositivos configurados, participar en talleres de formación, recibir asesoramiento profesional, especialmente diseñado para empresas y el sector educativo, y así formar parte de la familia Rossellimac. Además, tendrán a su disposición el mejor servicio de asistencia técnica y reparación para resolver cualquier problema relacionado con los productos Apple.

Con motivo de la apertura, Rossellimac ofrece descuentos especiales del 18 al 25 de septiembre tanto en Mac, iPhone, iPad, Apple Watch y accesorios, precios especiales que solo estarán disponibles en la tienda Rossellimac del C.C. El Ingenio de Vélez-Málaga. Rossellimac, especialistas en Apple desde hace veinte años, ofrece experiencias increíbles a sus clientes, potenciando su creatividad y garantizando un servicio excepcional.

Tiene su sede central en Granada desde su fundación y presencia a nivel nacional, con veinticuatro tiendas y más de doscientos empleados.