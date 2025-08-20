Vandalismo en el flamante Paseo Fluvial del arroyo Granadillas de Rincón de la Victoria

La Policía Local ha levantado acta tras los actos vandálicos de los que, como ha informado el Ayuntamiento, han sido objeto tanto el acueducto como ... parte del mobiliario urbano del nuevo Paseo Fluvial de Granadillas.

Este informe sobre los destrozos, que se descubrieron en la mañana del pasado martes 19 de agosto, es la base de la denuncia ante la Guardia Civil, competente para la investigación para localizar a los autores.

Se da la circunstancia de que el equipamiento no está ni puesto en servicio oficialmente; de hecho, la inauguración está prevista para la jornada de este jueves 21 de agosto, tal y como han convocado tanto la Administración local como la Diputación, ya que está confirmada la presencia en el acto del alcalde y presidente de la segunda de las instituciones, Francisco Salado, junto con el concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, entre otros.

Patrimonio

Los desperfectos causados, informan fuentes municipales, afectan gravemente al proceso de restauración ejecutado en un elemento incluido en el Plan Director de Patrimonio Histórico, como es el acueducto construido para conectar la Huerta Julián y el arroyo Santillán.

«No podemos permitir que los actos vandálicos de unos pocos dañen nuestro patrimonio, nuestro municipio. Lamento profundamente los daños ocasionados al acueducto y al mobiliario urbano del nuevo Paseo Fluvial de Granadillas, que ni siquiera se ha abierto al público», ha asegurado el máximo responsable del Gobierno local que ha dejado claro: «Es importantísimo que entre todos persigamos y denunciemos estas acciones de personas incívicas que dañan Rincón de la Victoria».

El proyecto

Los trabajos del proyecto de recuperación del cauce y bordes del arroyo Granadillas comenzaron a finales de 2024, con el objetivo de «revitalizar una zona degradada» y abrir un espacio «para el disfrute y paseo de vecinos y visitantes, haciendo compatible el carácter natural y urbano».

Ampliar Uno de los nuevos bancos vandalizados. SUR

A la mejora medioambiental del paraje, se une la de comunicación al unir peatonalmente las dos arterias principales del núcleo y enlazar la Gran Senda de la Axarquía y la Gran Senda Litoral, a través de los márgenes del arroyo Granadillas, lo que beneficia a un gran número de vecinos que viven en barrios tan concurridos como Locea y Cotomar.

Además, con la intervención mejora en la capacidad hidráulica del cauce, con una mayor seguridad frente al riesgo de inundaciones de la zona situada entre la avenida del Mediterráneo y el Camino Viejo de Vélez.

El proyecto ha contemplado senderos, paseos peatonales y carriles deportivos en sus márgenes lineales, zonas de descanso, red de alumbrado, elementos de mobiliario urbano, fuente bebedero, y papeleras, así como la eliminación de especies vegetales invasivas y su sustitución por especies autóctonas, en los márgenes del arroyo, así como la plantación de arboleda en la zona central de los márgenes para proporcionar zona de sombra.

Las obras fueron adjudicadas a Proyectos Técnicos y Obras Civiles, por un presupuesto de 656.501,98 euros y un periodo de ejecución de ocho meses. La inversión ha sido financiada en su totalidad por la Diputación Provincial de Málaga.