TripAdvisor sitúa la visita a la Cueva del Tesoro como una de las mejores experiencias de todo el mundo

La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria ha sido galardonada con el prestigioso premio Travellers' Choice 2025 de TripAdvisor, que la sitúa entre ... el 10% de las mejores cosas que hacer en todo el mundo. Este reconocimiento, basado en las opiniones y puntuaciones de millones de viajeros reales durante los últimos 12 meses, consolida a este singular enclave de nuestra ciudad como uno de los destinos turísticos más valorados a nivel internacional.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento: «Recibir por segunda vez consecutiva el premio Travellers' Choice es un honor que nos llena de orgullo y que confirma el trabajo realizado para convertir la Cueva del Tesoro en una experiencia turística de primera calidad». «Este galardón no sólo reconoce la singularidad de nuestro patrimonio natural, sino también el esfuerzo constante que venimos haciendo por ofrecer un servicio excelente a todos nuestros visitantes. Es una magnífica carta de presentación para Rincón de la Victoria ante el mundo», ha enfatizado.

La Cueva del Tesoro representa un tesoro geológico único en Europa al ser la única cueva de origen marino visitable en el continente y una de las tres existentes en todo el mundo. Sus galerías fueron formadas por las corrientes submarinas y el oleaje bajo el nivel del agua, creando un paisaje interior extraordinario de gargantas, columnas, estalactitas y estalagmitas que fascina a visitantes de todas las edades.

En su interior se han descubierto pinturas rupestres y restos arqueológicos que abarcan desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce, convirtiendo la cueva no solo en una maravilla natural, sino también en un importante yacimiento arqueológico que atestigua la presencia humana en la zona durante milenios.

La Cueva del Tesoro ha recibido a 63.821 visitas en el primer semestre del año, un 20,81% más que en el mismo periodo del año pasado. Ya en 2024 batió un récord de visitantes pues superó por primera vez las 100.000 personas.

Antonio José Martín, concejal de Turismo y Cueva del Tesoro, ha destacado el significado de este premio: «El Travellers' Choice 2025 es el resultado directo de la experiencia positiva que viven nuestros visitantes. Cada reseña y cada puntuación reflejan el compromiso de nuestro equipo por mantener los más altos estándares de calidad en las visitas guiadas, la conservación del patrimonio y la atención al público. Este reconocimiento internacional nos motiva a seguir trabajando para que Cueva del Tesoro continúe siendo una referencia mundial en turismo cultural y natural».

Los premios Travellers' Choice, que se otorgan desde 2002, destacan las mejores experiencias turísticas basándose exclusivamente en las opiniones y comentarios auténticos de viajeros reales, sin cuotas de entrada ni sesgos editoriales. El galardón Travellers' Choice reconoce a las experiencias que reciben opiniones sólidas de forma constante, situándolas entre el 10% de los mejores perfiles de TripAdvisor y demostrando un compromiso excepcional con la excelencia.

Este reconocimiento internacional refuerza la posición de Rincón de la Victoria como destino turístico de referencia en la Costa del Sol, complementando su oferta cultural con otros enclaves destacados como Villa Antiopa, la Casa Fuerte Bezmiliana y los Acantilados de El Cantal.

Para más información sobre horarios y reservas de la Cueva del Tesoro, los interesados pueden consultar la web www.turismoenrincon.es o contactar directamente con la cueva en el teléfono 952 406 162.