Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Cueva del Tesoro, una de los mayores atractivos turísticos de Rincón de la Victoria. SUR

TripAdvisor sitúa la visita a la Cueva del Tesoro como una de las mejores experiencias de todo el mundo

Los visitantes en el primer semestre del año ya son 63.821, un 20,81% más que en el mismo periodo de 2024

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:10

La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria ha sido galardonada con el prestigioso premio Travellers' Choice 2025 de TripAdvisor, que la sitúa entre ... el 10% de las mejores cosas que hacer en todo el mundo. Este reconocimiento, basado en las opiniones y puntuaciones de millones de viajeros reales durante los últimos 12 meses, consolida a este singular enclave de nuestra ciudad como uno de los destinos turísticos más valorados a nivel internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  2. 2 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  8. 8 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  9. 9 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  10. 10

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur TripAdvisor sitúa la visita a la Cueva del Tesoro como una de las mejores experiencias de todo el mundo

TripAdvisor sitúa la visita a la Cueva del Tesoro como una de las mejores experiencias de todo el mundo