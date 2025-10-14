Rincón de la Victoria reúne a profesionales sanitarios y asociaciones en unas jornadas sobre el cáncer de mama
El encuentro, bajo el lema `Experiencias, cuidados y prevención´ reunirá a miembros de la AECC, CUDECA, el Centro de Salud, Amuaxa, Amanecer de la Torre, Benalbinas, Azalea y Estrella del Alba, así como pacientes y familiares que compartirán sus experiencias personales
SUR
Rincón de la Victoria
Martes, 14 de octubre 2025, 14:42
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), CUDECA, ... y asociaciones de mujeres del municipio, ha organizado una jornada sobre el cáncer de mama que se celebrará mañana 15 de octubre.
Bajo el lema `Experiencias, cuidados y prevención´, el encuentro, tal y como explica la concejala de Área, Belén Gutiérrez, tiene como objetivo «informar, sensibilizar y ofrecer herramientas prácticas tanto a pacientes como a familiares, abordando la enfermedad desde distintas perspectivas: médica, social, emocional y comunitaria».
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la importancia de este tipo de iniciativas destinadas a concienciar y apoyar a quienes luchan contra el cáncer de mama. La información, la prevención y el acompañamiento son claves para hacer frente a esta enfermedad.»
Además, Salado ha querido agradecer la implicación de todas las entidades participantes, subrayando, «la dedicación y esfuerzo diario de la AECC, CUDECA, y del personal sanitario que constituyen un apoyo fundamental para aquellas personas que se enfrentan a un diagnóstico difícil».
Durante la jornada se presentarán los recursos disponibles en el municipio para pacientes y familiares, incluyendo la AECC, CUDECA, el Centro de Salud, y asociaciones como Amuaxa, Amanecer de la Torre, Benalbinas, Azalea y Estrella del Alba.
El programa de la jornada ofrecerá información y prevención en cáncer de la mano de la enfermera comunitaria del Centro de Salud, Pilar Solla, que tratará los hábitos de vida saludable y Lorenzo Bueno, trabajador social del Centro de Salud que se encargará de abordar la promoción de la salud mental (GRUSE y GRAFA).
Por su parte, la oncóloga radioterápica de Quirón Salud Málaga, África Fernández, impartirá una charla sobre `¿Qué pasa cuando me diagnostican cáncer?´.
En el apartado práctico, se realizará una sesión de autoexploración a cargo de Pilar Solla; ejercicios de mantenimiento por parte de fisioterapeuta AECC, Rocío di Nucci, y se expondrán testimonios de pacientes y familiares.
La jornada, que será moderada por los trabajadores sociales Lorenzo Bueno y Helena Núñez, se celebrará de 17.00 a 19.00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entrada libre hasta completar aforo.
Rincón de la Victoria se ha sumado a la campaña `Foco Solidario´ de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. La iniciativa, impulsada por el Área de Comercio y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria, busca sensibilizar a la ciudadanía durante el mes de octubre del cáncer de mama. Los comercios están llamados a iluminar sus escaparates de color de rosa para mostrar el apoyo a las mujeres afectadas por esta enfermedad.
