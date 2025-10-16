Rincón de la Victoria ofrece 30 becas de inglés para desempleados

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Formación y Empleo, ha abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de ... 30 becas de formación en inglés dirigidas a personas desempleadas y empadronadas en el municipio.

Las becas cubren una formación de 72 horas lectivas adaptadas a los niveles comprendidos entre el A2 y el C1, y se desarrollarán en academias del municipio adscritas a la Asociación de Centros de Idiomas de Rincón de la Victoria (ACIR).

Esta iniciativa, que alcanza su 9ª edición, forma parte del programa de acciones formativas «con las que pretendemos ofrecer a nuestros vecinos herramientas clave para mejorar su empleabilidad», explica el concejal del Área, Nacho Cuadra.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado «nuestro compromiso y apuesta por iniciativas formativas que permitan a las personas desempleadas del municipio mejorar sus competencias lingüísticas en inglés, facilitando así su inserción en el mercado laboral».

Entre los requisitos para optar a estas becas de idiomas se encuentran estar en desempleado, empadronado en Rincón de la Victoria a la fecha de apertura, y no percibir otra ayuda para la misma finalidad.

Las personas interesadas en solicitar estas ayudas deben presentar la solicitud acompañada de una fotocopia del DNI y del documento justificativo de los ingresos de la unidad familiar y miembros empadronados en el domicilio.

La acción formativa incluye una prueba previa para determinar el nivel de inglés de cada candidato, y se tendrán en cuenta criterios económicos en el proceso de selección.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 29 de octubre de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria o a través de la sede electrónica. Para más información, en el siguiente enlace.

Las personas becadas recibirán un certificado acreditativo de su participación en la acción formativa.

El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 15.000 euros, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.