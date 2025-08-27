Rincón de la Victoria mejora las cubiertas de edificios municipales

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado dos acciones de mejora en cubiertas de edificios municipales, con una inversión total de 23.302 ... euros.

Las obras comprenden la reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo Cubierto `Rubén Ruzafa´, ubicado en Torre de Benagalbón, y la impermeabilización de la cubierta sur del edificio de Bienestar Social, situado en la avenida del Mediterráneo, 33 de la localidad.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la apuesta que realizamos por ofrecer unas instalaciones municipales de nivel y óptimas, con tareas continuas de mantenimiento y conservación de nuestras infraestructuras públicas».

La primera de las actuaciones se centra en la mejora de la cubierta del Pabellón Deportivo `Rubén Ruzafa´. Según ha explicado el concejal de Deportes, Antonio José Martín, «se trata de una serie de mejoras necesarias dado el uso continuado de unas instalaciones que acogen a diario entrenamientos, escuelas deportivas, etc.»

Los trabajos incluyen la reparación de juntas horizontales entre módulos deteriorados, así como en conductos de ventilación con refuerzo de láminas asfáltica, y la aplicación de membrana de poliuretano bituminosa.

La intervención, con un presupuesto de 10.773 euros, está financiada íntegramente por el Área de Deportes. La empresa adjudicataria, Imperdm 24 S.L., dispone de un plazo de diez días para la ejecución de las obras.

De manera simultánea, y desde el Área de Servicios Generales se están llevando a cabo los trabajos de impermeabilización de la cubierta sur del edificio de Bienestar Social.

El concejal del Área, Sergio Díaz, ha señalado: «La cubierta presentaba un importante deterioro, lo que hacía necesaria una intervención urgente para garantizar su funcionalidad y estanqueidad».

La actuación contempla la sustitución completa del sistema de impermeabilización actual, la renovación de la formación de pendientes y el montaje de nuevos elementos de recogida y evacuación de aguas pluviales.

La obra, con un presupuesto de 12.529 euros, está financiada a través del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025 – 2ª Fase (PAEM) de la Diputación Provincial de Málaga, y está siendo ejecutada por la empresa Antonio Jesús Guerra Martín, con un plazo estimado de dos meses.