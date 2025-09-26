Rincón de la Victoria reconocerá la labor de sus policías locales en el día de la festividad del Cuerpo

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria celebrará el próximo lunes 29 de septiembre el acto institucional con motivo de la festividad de la Policía ... Local, en una jornada marcada por el reconocimiento a la trayectoria profesional y actuaciones destacadas de los agentes al servicio de los ciudadanos.

La celebración, que coincide con jornada de festividad local, comenzará con una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Cala del Moral, y continuará con la entrega de distinciones al mérito policial en el Añoreta Resort & Golf.

El acto estará presidido por el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Manuel García, con la asistencia de ediles del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal, alcaldes de la comarca de la Axarquía y representantes del tejido asociativo y empresarial del municipio.

El alcalde ha querido destacar «el compromiso y vocación de servicio público de los integrantes del cuerpo de Policía Local de Rincón de la Victoria, que trabajan por el bienestar y la seguridad del municipio, y hacen posible que este siga siendo un lugar para vivir y disfrutar».

Por su parte, el concejal ha avanzado que durante el acto se procederá a la entrega de condecoraciones con distintivo blanco a agentes por sus 15 y 30 años de servicio.

Durante el evento se reconocerán actuaciones policiales relevantes, como la detención de cuatro individuos y recuperación de material sustraído valorado en más de 50.000 euros, o intervenciones de agentes que salvaron la vida de personas en situaciones de intento de suicidio.

También se felicitará al agente Cristóbal Trujillo, de la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Local, quien ha sido galardonado por segundo año consecutivo con un Premio Nacional de la Agencia Española de Protección de Datos por el proyecto «Iniciativas y buenas prácticas para una mayor protección de las mujeres frente a la violencia digital», que incluye charlas y talleres dirigidos a escolares, familias, docentes, policías y personal educativo, así como por la creación de un canal de ayuda e información sobre ciberseguridad y atención a víctimas de ciberdelitos.

Por otro lado, también se reconocerá a entidades y personas por su especial colaboración con la Policía Local y el municipio: Club Brothers Bike, por su fomento del deporte y colaboración con iniciativas municipales; la Peña El Revezo, por su labor en la defensa de los verdiales y la cultura tradicional local; a Adrián Trashorras, ciudadano distinguido por su valiente actuación al detener a un agresor en un caso de violencia de género, y al Servicio de Presupuestos y Administración Electrónica de la Diputación de Málaga, por el desarrollo del proyecto piloto SIRAJ2, una innovadora aplicación web.