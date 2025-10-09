Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza Al-Ándalus con el Ayuntamiento al fondo. SUR

Rincón de la Victoria firma un contrato de mantenimiento integral por 800.000 euros al año

Los tiempos de respuesta irán desde las dos horas a los cinco días dependiendo de la urgencia y se podrán dar avisos a través de la plataforma Gecor

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:54

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pondrá en marcha, el 15 de octubre, un nuevo contrato de servicios, conservación, mantenimiento y reparación de las ... infraestructuras, edificaciones, playas y equipamientos vinculados al Ayuntamiento con el que se mejorará no sólo la comunicación con el vecino sino también el tiempo de respuesta de cara a solventar las incidencias urbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  9. 9 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria firma un contrato de mantenimiento integral por 800.000 euros al año

Rincón de la Victoria firma un contrato de mantenimiento integral por 800.000 euros al año