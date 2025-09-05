Rincón de la Victoria celebrará la Verbena de Granadillas del 12 al 14 de septiembre

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Cultura, Ferias y Fiestas, y en colaboración con la comisión de festejos ... de la Asociación de Vecinos Torreón de Albendas Granadillas, ha presentado el cartel y la programación de la Verbena de Granadillas, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre.

La concejala del Área, Paz Couto, ha destacado: «Celebramos una edición más de esta verbena junto a sus vecinos con una programación que apuesta por las actividades más tradicionales».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha puesto en valor la importancia de esta cita festiva «al tratarse de una de las verbenas más consolidadas del municipio, que destaca por mantener vivas las tradiciones populares, gracias al compromiso y participación de los vecinos, auténticos protagonistas de su éxito año tras año».

La programación arrancará el viernes 12 de septiembre con el tradicional almuerzo homenaje a las personas mayores, que estará amenizado por los artistas de copla Natalia Móralo & Sergio Pérez. Esa misma tarde tendrá lugar uno de los actos más emotivos: la procesión de Nuestra Señora María Santísima Milagrosa de Granadillas, seguida de la presentación del cartel y el pregón, que este año correrá a cargo de la misma persona, Ana Mari Rodríguez.

Durante los tres días de festejos se celebrarán actividades populares como las carreras de cintas, la paella popular, tiro al gallo, chocolatada, entre otras propuestas pensadas para todos los públicos.

El presidente de la Asociación de Vecinos Torreón de Albendas Granadillas, Antonio Molina, ha agradecido el respaldo institucional y la implicación vecinal: «Gracias a la colaboración de administraciones, vecinos y vecinas, estas fiestas pueden celebrarse cada año».

La concejala Paz Couto ha querido reconocer especialmente la labor y dedicación de la asociación organizadora, así como el apoyo de patrocinadores, asociaciones culturales, grupos de baile y colaboradores que hacen posible esta celebración.

La programación musical incluirá la actuación estelar del tributo a Manuel Carrasco, así como diversos grupos de música y baile, una panda de verdiales y el espectáculo de humor a cargo de Fernando Bernal.

La verbena se celebrará en el recinto ubicado en la carretera de Benagalbón, junto al puente del arroyo Granadillas. Todas las actuaciones son gratuitas.