Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración del nuevo paseo fluvial. SUR

Rincón de la Victoria abre casi 10.000 metros cuadrados para disfrute público con la recuperación del entorno del Granadillas

El nuevo paseo fluvial cuenta con 66 árboles y centenares de especies arbustivas y es fruto de una inversión de casi 700.000 euros, financiada al 95% por la Diputación Provincial

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:16

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha sido el encargado de inaugurar y abrir el nuevo Paseo Fluvial de Granadillas en el ... que se ha puesto en valor una gran zona natural de 9.709,41 metros cuadrados que une las dos principales arterias del municipios con el litoral, además de ser nexo de unión entre la Gran Senda de Málaga con la Gran Senda de la Axarquía y la Senda Litoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  10. 10 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria abre casi 10.000 metros cuadrados para disfrute público con la recuperación del entorno del Granadillas

Rincón de la Victoria abre casi 10.000 metros cuadrados para disfrute público con la recuperación del entorno del Granadillas