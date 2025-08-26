Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión de coordinación para la puesta en marcha de la aplicación. SUR

La Policía de Rincón de la Victoria prueba una herramienta para consultar antecedentes penales en segundos

Experiencia piloto fruto de la colaboración entre la Diputación y el Ministerio de Justicia

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 26 de agosto 2025, 17:03

La Diputación Provincial de Málaga y el Ministerio de Justicia han lanzado hoy una innovadora experiencia piloto en Rincón de la Victoria que permitirá a ... los cuerpos policiales locales acceder, en cuestión de segundos, a los antecedentes penales registrados en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ2) a través de una aplicación web de alta seguridad.

