Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recorrido por el recinto deportivo tras las obras. SUR

Más de 400.000 euros en obras de mejora del campo de fútbol de Benagalbón

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acomete la ampliación y accesibilidad de los vestuarios, la mejora de los accesos y el acondicionamiento de una nueva zona de bar

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:49

El CD Benagalbón se estrena esta temporada en casa el próximo domingo 21 de septiembre ante el Maracena a las 19.00 horas. Será su ... primer partido como local con un «Cañada Chaqueta» renovado tras una inversión de más de 400.000 euros que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  9. 9 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  10. 10 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 400.000 euros en obras de mejora del campo de fútbol de Benagalbón

Más de 400.000 euros en obras de mejora del campo de fútbol de Benagalbón