El Mercado de Navidad llega al plaza Al-Ándalus de Rincón de la Victoria

La Plaza Al Ándalus se convierte en uno de los principales escenarios de la Navidad en Rincón de la Victoria con la apertura de un ... Mercado de Navidad compuesto por una veintena de puestos que ofrecerán artesanía, productos gastronómicos, regalos y decoración navideña.

El mercado incluirá también puestos a cargo de colectivos del municipio, entre ellos AMIRAX, la Asociación Española contra el Cáncer, APARIV, el AMPA Margarita Salas, Lola Alcántara y Rincón Contigo, que participarán ofreciendo productos solidarios y artesanales.

La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ha destacado: «Estas instalaciones navideñas, que permanecerán abiertas del 5 al 8 de diciembre, contarán además con animación, actividades infantiles, música ambiental y diversos espectáculos».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha invitado a vecinos y visitantes «a disfrutar la Navidad en Rincón de la Victoria, participando en las actividades organizadas para toda la familia, y con iniciativas como el mercado navideño que contribuyen a atraer visitantes y dinamizar el comercio local».

Los visitantes podrán encontrar artesanía en madera, decoración, minerales, juegos de ingenio y puzles, inciensos, figuras fantásticas, productos de miel y tetería, entre otros. El mercado se inaugura a las 17.00 horas de este viernes y permanecerá abierto en horario de 12.00 a 22.00 horas hasta el 8 de diciembre.

Además, y dentro de la programación navideña, en la plaza Al-Ándalus, este sábado 6 de diciembre, a las 13.00 horas, habrá un concierto navideño de la Asociación Músico-Cultural Banda de Música Rincón de la Victoria en la Plaza, y a las 17.00 horas se celebrará el espectáculo humorístico `Chisteando´, protagonizado por Fernando Bernal y Juancho Bernabé, organizado por la Concejalía de Mayores. A las 18.30, llegará la zambomba flamenca `Se Armó La Marimorena´.

La programación oficial de Navidad comenzará este viernes, a las 17.00 horas, en la Casa Fuerte Bezmiliana, con la inauguración del Belén Municipal acompañado por una actuación del Coro Góspel Victoria.

A las 18.15 horas tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño en la Plaza Al-Ándalus, seguido de la tradicional chocolatada y la actuación de la Pastoral Río Granadillas. Posteriormente, a las 19.00 horas, se celebrará el concierto `Juntos por Navidad´, a cargo de Juanma y Tamara Jerez.