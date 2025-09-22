La caravana 'Eco Truck' de la Fundación Unicaja visitará Rincón de la Victoria para despertar la conciencia medioambiental
Experiencia interactiva el miércoles 24 de septiembre en la plaza Pepe El Boticario, de 16.00 a 20.00 horas
SUR
Rincón de la Victoria
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:18
El municipio de Rincón de la Victoria será parada, este miércoles 24 de septiembre, de la Caravana Ambiental «Eco Truck», una iniciativa innovadora que cuenta ... con el respaldo de la Fundación Unicaja y que recorrerá Andalucía con el objetivo de despertar la conciencia medioambiental de los vecinos.
«Estamos muy satisfechos de que Eco Truck haga parada en nuestra ciudad. Es un proyecto novedoso y pensando para todos los públicos y edades. Es una muestra más de nuestro compromiso con el medio ambiente», explicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Rincón de la Victoria, Borja Ortiz.
En este sentido, el alcalde Francisco Salado, destacó la importancia de este tipo de actividades que suelen tener una importante respuesta por parte de la ciudadanía. «La educación y concienciación medioambiental debe comenzar desde los más pequeños de la casa. Trabajamos en distintas vías para lograr ser un municipio más amable y sostenible y este tipo de talleres complementa nuestras políticas ambientales».
El proyecto transformará un vehículo en un centro móvil de formación y sensibilización ambiental, ofreciendo contenidos formativos sobre sostenibilidad a través de metodologías interactivas.
La caravana se desplazará por los diferentes territorios andaluces generando una experiencia educativa única donde la diversión, el descubrimiento y la reflexión se entrelazan en una trama completamente inmersiva diseñada para despertar la conciencia ambiental.
Los objetivos de la actividad son: concienciar y sensibilizar a la población sobre sostenibilidad, fomentar el interés por el cuidado y la mejora del entorno, ampliar los conocimientos sobre desarrollo sostenible y cambio climático, así como fomentar inversiones sostenibles como valor añadido.
La actividad está organizada por Proamb, una consultora ambiental estratégica que impulsa medidas sostenibles como son la gestión adecuada de los recursos naturales y mejora de su eficiencia, la minimización de impactos ambientales, el aumento de la competitividad, el fomento de la comunicación e innovación y la contribución con acciones sociales dentro de su compromiso ético.
El horario de la actividad será entre las 16.00 y las 20.00 horas en la plaza Pepe El Boticario este miércoles 24 de septiembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.