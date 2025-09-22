La caravana 'Eco Truck' de la Fundación Unicaja visitará Rincón de la Victoria para despertar la conciencia medioambiental

El municipio de Rincón de la Victoria será parada, este miércoles 24 de septiembre, de la Caravana Ambiental «Eco Truck», una iniciativa innovadora que cuenta ... con el respaldo de la Fundación Unicaja y que recorrerá Andalucía con el objetivo de despertar la conciencia medioambiental de los vecinos.

«Estamos muy satisfechos de que Eco Truck haga parada en nuestra ciudad. Es un proyecto novedoso y pensando para todos los públicos y edades. Es una muestra más de nuestro compromiso con el medio ambiente», explicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Rincón de la Victoria, Borja Ortiz.

En este sentido, el alcalde Francisco Salado, destacó la importancia de este tipo de actividades que suelen tener una importante respuesta por parte de la ciudadanía. «La educación y concienciación medioambiental debe comenzar desde los más pequeños de la casa. Trabajamos en distintas vías para lograr ser un municipio más amable y sostenible y este tipo de talleres complementa nuestras políticas ambientales».

El proyecto transformará un vehículo en un centro móvil de formación y sensibilización ambiental, ofreciendo contenidos formativos sobre sostenibilidad a través de metodologías interactivas.

La caravana se desplazará por los diferentes territorios andaluces generando una experiencia educativa única donde la diversión, el descubrimiento y la reflexión se entrelazan en una trama completamente inmersiva diseñada para despertar la conciencia ambiental.

Los objetivos de la actividad son: concienciar y sensibilizar a la población sobre sostenibilidad, fomentar el interés por el cuidado y la mejora del entorno, ampliar los conocimientos sobre desarrollo sostenible y cambio climático, así como fomentar inversiones sostenibles como valor añadido.

La actividad está organizada por Proamb, una consultora ambiental estratégica que impulsa medidas sostenibles como son la gestión adecuada de los recursos naturales y mejora de su eficiencia, la minimización de impactos ambientales, el aumento de la competitividad, el fomento de la comunicación e innovación y la contribución con acciones sociales dentro de su compromiso ético.

El horario de la actividad será entre las 16.00 y las 20.00 horas en la plaza Pepe El Boticario este miércoles 24 de septiembre.