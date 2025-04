Campeonato de Andalucía de Skateboarding en Rincón de la Victoria

El Skatepark Ignacio Echeverría de Rincón de la Victoria acogerá el próximo sábado 17 de mayo el Campeonato de Andalucía de Skateboarding 2025. Así lo ... ha anunciado el concejal de Deportes, Antonio José Martín. «Si hace unos meses vivíamos una autentico festival del skate con centenares de riders en el I Open Internacional de Skate 'Rincón Rampage', nuestro skatepark vuelve a acoger una cita de primer nivel donde los mejores skaters de nuestra comunidad buscarán alcanzar los primeros puestos», explicó Martín.

En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, destacó el amplio programa de actividades deportivas del municipio. «Es rara la semana que no acogemos u organizamos algún evento deportivo de enorme nivel como este campeonato andaluz. Prueba de nuestro pleno compromiso con la práctica deportiva a todos los niveles y de la confianza que muestran las federaciones en Rincón de la Victoria para acoger sus campeonatos».

La prueba, que se desarrollará en la modalidad de Street, repartirá hasta 1.700 euros en metálico y será puntuable para definir el ranking andaluz, aunque la competición sea abierta a otros skaters que participen de fuera de nuestra comunidad.

En este sentido, el director técnico de Competición del Comité Andaluz de Skateboarding, Eduardo García Villalón Jiménez, incidió: «Esta prueba servirá para dilucidar a los nuevos campeones de Andalucía que actualmente son Rafa Bocanegra y Natalia Muñoz».

El campeonato tendrá categoría absoluta masculina y categoría absoluta femenina y los premios se repartirán de la siguiente manera:

Categoría Masculina

1º - 500 euros

2º - 250 euros

3º - 100 euros

Categoría Femenina

1ª - 500 euros

2ª - 250 euros

3ª - 100 euros

También habrá premios en material deportivo gracias a los patrocinadores Vans, Volcom y Jart Skateboards para los 3 primeros clasificados sub 16, «para fomentar la práctica del skateboarding entre los más jóvenes, aunque no habrá Ranking sub 16», explicó Cuadra.

En la web de la Federación Andaluza de Patinaje están recogidas las bases de competición y en el siguiente enlace se podrá acceder al formulario de inscripción.

Las inscripciones se cierran el jueves 15 de mayo a las 23.59 horas, por lo que, quien no esté inscrito y con la Licencia Federativa de 2025 en vigor no podrá participar en el campeonato. «Desde el Comité Andaluz de Skateboard recomendamos que se renueven la licencia o la tramitéis al menos con 10 días de antelación antes del cierre de las inscripciones para asegurarse que la Licencia Federativa y el seguro estén tramitados a tiempo».