La asociación Autismo en Positivo celebrará su cuarto aniversario con un corto

Autismo en Positivo, la asociación socio-cultural con sede en Rincón de la Victoria y ámbito provincial, que trabaja por dar visibilidad al autismo, cumple ... cuatro años de trabajo. El origen de este colectivo está en 2021, cuando su presidenta Rocío Calderón impulsó la idea de un cortometraje que, en sus palabras, «visibilizara, concienciara y sensibilizara sobre el autismo, la gran discapacidad que afecta a 450.000 personas en España». A partir de ahí, se han impulsados otras iniciativas, como una caminata solidara, gala, obras de teatro, charlas, actividades y, sobre todo, indica Calderón, «lo más importante, asesoramiento y acompañamiento a las familias con autismo»; una andadura en la que la entidad siempre ha contado con el respaldo del mundo de la cultura y el deporte.

En este cuarto año de vida, Autismo en Positivo se ve inmerso en un proyecto social que ha sido subvencionado por la Diputación de Málaga 'Inclusión en acción: historias que conectan y protocolos que protegen', una programación que, desde enero, se ha sustanciado en ideas como cuentacuentos en centros educativos de municipios menores de 20.000, con la compañía de Lena Bu; la atención inclusiva en comercios, para que estén formados al menos de los aspectos básicos del autismo y saber tratar con las personas con TEA; acciones dirigidas a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad y convenios con otros colectivos y asociaciones para futuras colaboraciones. Además, para celebrar este cuatro año como asociación de autismo, retoman lo que en parte fue motivo de su creación, la producción del cortometraje que verá la luz en diciembre. Se grabará en el mes de septiembre con un actor reconocido y tras las órdenes del director de cine malagueño Enrique García quien acogió el proyecto como una gran reto y con gran ilusión.

« Las familias con autismo nos encontramos con numerosas barreras: las burocráticas, las físicas en cuanto a los entornos, pero las más difíciles de sobrellevar son las barreras sociales y en ello estamos, despertando conciencias a través de nuestras charlas y actividades e intentando reivindicar los derechos de las personas con autismo a nivel educativo, sanitario y en materia de discapacidad y dependencia«, dice la presidenta de Autismo en Positivo.