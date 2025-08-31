Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Una de las actividades organizadas por Autismo en Positivo. SUR

La asociación Autismo en Positivo celebrará su cuarto aniversario con un corto

El colectivo está inmerso en un proyecto, subvencionado por la Diputación, a favor de la inclusión, la difusión de historias que conectan y el impulso a protocolos que protegen a aquellos que tienen este trastorno

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:02

Autismo en Positivo, la asociación socio-cultural con sede en Rincón de la Victoria y ámbito provincial, que trabaja por dar visibilidad al autismo, cumple ... cuatro años de trabajo. El origen de este colectivo está en 2021, cuando su presidenta Rocío Calderón impulsó la idea de un cortometraje que, en sus palabras, «visibilizara, concienciara y sensibilizara sobre el autismo, la gran discapacidad que afecta a 450.000 personas en España». A partir de ahí, se han impulsados otras iniciativas, como una caminata solidara, gala, obras de teatro, charlas, actividades y, sobre todo, indica Calderón, «lo más importante, asesoramiento y acompañamiento a las familias con autismo»; una andadura en la que la entidad siempre ha contado con el respaldo del mundo de la cultura y el deporte.

