El PP repite como fuerza más votada, pero no tiene garantizado el gobierno El GIPMTM se convierte en la gran sorpresa al conseguir seis concejales, la mayor representación de su historia AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 27 mayo 2019, 01:25

El PP ha sido la fuerza ganadora de las elecciones municipales del 26M en Vélez-Málaga, al ser la que mayor respaldo ha obtenido de los vecinos. Sin embargo, los diez ediles que ha conseguido -los mismos que en 2015- no le garantizar poder gobernar en el Ayuntamiento. La mayoría absoluta está en trece ediles, lo que significa que si quiere recuperar la Alcaldía que ya perdió en 2015 deberá alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. El PSOE sigue siendo la segunda fuerza aunque con un edil menos, toda vez que únicamente ha conseguido siete concejales. La gran sorpresa ha sido sin lugar a dudas el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), que se ha convertido en la tercera fuerza con seis concejales, cuatro más que hace cuatro años, por lo que se convierte en un grupo decisivo para formar gobierno.

Se queda fuera de la corporación Izquierda Unida, que contaba con dos ediles. Tampoco ha logrado representación Ciudadanos, que tenía uno. En cambio, entra por primera vez en la Casa Consistorial Andalucía por Sí con dos concejales. No han conseguido el respaldo mínimo exigido Podemos, Por Mi Pueblo, encabezado por exalcalde socialista Antonio Souviron, ni Vox. Los tres se quedan fuera. El PP necesita para gobernar al GIPMTM, aunque esta fuerza ya ha advertido durante la campaña que no tiene problema para formar gobierno con la formación popular, pero que no lo hará con su candidato Francisco Delgado.

El PSOE, por su parte, que ha ostentado la Alcaldía estos cuatro años, necesita pro su parte pactar con GIPMTM y AxS para tener mayoría absoluta. Ambas posibilidades son posibles. En los comicios locales de 2015, la fuerza más votada en la capital de la Axarquía fue el PP (12.555 votos), obteniendo 10 concejales, tres menos que en 2011, por lo que perdió la mayoría absoluta. Esto ha impedido a la formación «popular» poder gobernar estos cuatros años.

El Ayuntamiento veleño ha estado gobernado por una coalición de cuatro fuerzas políticas encabezadas por el PSOE, que aunque sólo consiguió ocho ediles (9.274 votos), logró alcanzar un acuerdo para formar gobierno con el extinguido PA (2.286) y dos ediles; el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (2.396), y dos concejales, y un edil no adcrito que fue expulsado de Ciudadanos (1.903). La oposición ha estado formada por el IU (2.548), con dos ediles, y el PP. Los otros partidos que concurrieron a las municipales de 2015 en la localidad y que no consiguieron representación fueron Sumemos Vélez-Málaga (1.255 votos), Unión de Ciudadanos Independientes (541), Ciudadanos por su Pueblo (343) y UpyD (305).

Con doce candidaturas en estas elecciones era de esperar la ausencia de una mayoría absoluta, una mayor fragmentación del voto y por consiguiente también una configuración más heterogéna de la corporación. Los resultados muestran un Ayuntamiento formado por cuatro partidos.