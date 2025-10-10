Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los seis ediles del GIPMTM, en la rueda de prensa. SUR

El concejal de Vélez-Málaga Juan García (GIPMTM) denuncia «una campaña de acoso en las redes sociales por parte de vecinos»

El edil ofrece en una rueda de prensa nueve nombres de ciudadanos a los que acusa de imputarle a él y a su grupo «delitos que no hemos cometido»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:46

Polémica rueda de prensa la protagonizada en la jornada de este pasado miércoles por los seis ediles del GIPMTM, socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde junio de 2023. ... El concejal de Asuntos Sociales, Juan García, denunció una supuesta «campaña de acoso sufrida por él y sus compañeros» a través de las redes sociales. «Durante más de un año y medio, tanto yo como mis compañeros estamos sufriendo un acoso terrible. Se están inventando bulos, se están metiendo en la vida familiar de cada uno de nosotros. Y hoy, hoy hemos dicho hasta aquí. Basta ya», aseguró el edil del grupo independiente torreño.

