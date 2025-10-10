El concejal de Vélez-Málaga Juan García (GIPMTM) denuncia «una campaña de acoso en las redes sociales por parte de vecinos»

Polémica rueda de prensa la protagonizada en la jornada de este pasado miércoles por los seis ediles del GIPMTM, socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde junio de 2023. ... El concejal de Asuntos Sociales, Juan García, denunció una supuesta «campaña de acoso sufrida por él y sus compañeros» a través de las redes sociales. «Durante más de un año y medio, tanto yo como mis compañeros estamos sufriendo un acoso terrible. Se están inventando bulos, se están metiendo en la vida familiar de cada uno de nosotros. Y hoy, hoy hemos dicho hasta aquí. Basta ya», aseguró el edil del grupo independiente torreño.

García criticó «el uso de perfiles falsos para difundir acusaciones sin fundamento». «Porque cuando tú cuentas una verdad, como estoy haciendo yo aquí, voy con la verdad y voy con mi nombre. Y no me tengo que hacer ningún perfil falso ni ninguna página para mentir, para hacer daño». Además, el edil advirtió de «próximas querellas contra quienes han difundido estas falsedades». Y fue más allá. «Voy a nombrar a unas cuantas personas, Francisco Díaz Guerra, Víctor Morales, José Luis Gallardo Gallardo, Rafael Guerrero Gómez, Adolfo Guerra González, José Alberto Ortiz Carmona, Pepe Acosta, Dolores Ávila Sánchez y puedo seguir citando», aseguró.

A su juicio, «se nos están imputando delitos que no hemos cometido. Y les digo que nos vamos a ver en el juzgado. Tardemos un mes, dos meses, un año, dos años… Ustedes van a tener que acreditar delante de un juez toda esa información que están compartiendo». «También quiero adelantar que la querella que va a interponer mi amigo, mi compañero, el teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia, dobla este listado». «Les recomiendo que vayan borrando. Porque si de aquí a final de semana no desaparecen esos comentarios, vamos a ir al juzgado», les espetó en tono de 'amenaza'.

Aunque no las detalló en su comparecencia pública, el contenido de las publicaciones a las que hace alusión García se refieren a críticas y denuncias vecinales sobre supuestas irregularidades en la gestión municipal, con acusaciones de «enchufismo, nepotismo y favoritismo hacia determinados vecinos, amigos y familiares del GIPMTM». Entre los perfiles más activos en los últimos meses y en los que más contenidos de este tipo pueden leerse está la página Vélez-Costa en la red social Facebook.

García reafirmó en un comunicado «el compromiso del grupo con la legalidad y la transparencia». «Me siento muy feliz de poder demostrar que el Grupo Independiente Pro-Municipio de Torre del Mar, lo que hizo el día 23 de mayo de 2024 fue defender el escudo del Ayuntamiento de Vélez Málaga», aseguró en alusión al despido de un conserje. «Queda acreditado que nuestra formación política lo único que ha hecho es defender y garantizar el interés general y los derechos de los vecinos de Vélez Málaga. Eso es lo que hicimos, defender al Ayuntamiento de Vélez Málaga, defender la democracia y defender las instituciones», apostilló García.

El concejal de Asuntos Sociales hizo pública en la misma rueda de prensa una sentencia judicial «que avala la actuación del Consistorio y desmonta las acusaciones presentadas en su contra por un exconserje de la empresa municipal (Emvipsa)». García detalló los hechos ocurridos, la respuesta institucional adoptada y denunció« la campaña de acoso sufrida en redes sociales durante más de un año».

Así, el concejal agradeció «el apoyo recibido durante estos meses». «En primer lugar daros las gracias a los medios de comunicación y, por supuesto, a mis compañeros, a mi familia, a estas personas que durante 14 años hemos estado codo con codo con la intención de mejorar Vélez Málaga. Gracias, compañeros, por estar aquí y porque siempre habéis confiado en mi inocencia y siempre me habéis mostrado vuestro apoyo», manifestó en el mencionado comunicado.

El concejal torreño informó «de un tema muy grave, que sucedió el pasado año en las dependencias de Derechos Sociales e Igualdad. Y voy a comenzar por el principio». Juan García explicó que el origen de la controversia se remonta al 25 de julio de 2024, cuando el Ayuntamiento, Emvipsa y él recibieron una denuncia de un extrabajador. «En esa denuncia nos decía que habíamos hecho o realizado un despido improcedente, que habíamos vulnerado los derechos fundamentales de esa persona y que lo habíamos acosado laboralmente», apuntó.

Esta denuncia se produjo tras el despido de dicho trabajador el 28 de junio de 2024. Según García, «tras más de un año de silencio institucional por respeto a la justicia», era el momento de explicar públicamente lo ocurrido. «Es el día de hablar y de contar toda la verdad, toda la verdad que viene recogido en una sentencia judicial de 32 hojas. Repito, sentencia judicial de 32 hojas, donde un juez acredita todo lo que ahora les vamos a contar».

El concejal detalló los hechos reconocidos por el juez como probados, «que implican una actuación grave por parte del ya exconserje». «Este conserje utilizó la confianza del servicio para acceder a un despacho que se encontraba en la segunda planta, seleccionó 18 expedientes de inmigración, 18 expedientes que tienen una protección máxima de datos personales».

«Este conserje no fue a recoger documentación suya como alega, de una nómina, un apunte, un escrito… no, no. Entró en un despacho sin autorización, seleccionó 18 expedientes, y no contento con eso, se lo llevó a su puesto de trabajo, porque lo quería sustraer del edificio, cuando eso es un delito muy, muy grave», manifestó García, quien dijo que «gracias a la intervención del personal, tuvimos la suerte de que la jefa de sección se percató. Le solicitó que devolviera la documentación. Y este señor, ni corto ni perezoso, no le hizo caso, y se llevó los expedientes».

El hecho fue comunicado al concejal y al jefe de servicio. «Bajamos a la primera planta, y allí estuvimos más de 10 minutos intentando convencer a este exconserje de que devolviera esos documentos oficiales. Me vi obligado, sí, me vi obligado a llamar a nuestra Policía Local para que viniera y recogiera un acta y acreditara todo lo que estaba pasando», apuntó. «¿Saben ustedes cuánto tardó la Policía Local en convencer a esta persona, a este exconserje? Más de 20 minutos», añadió. García subrayó que el exconserje admitió querer fotocopiar los expedientes. «Y él mismo reconoce, y en la sentencia este exconserje reconoce que no se los quería llevar, que lo que quería hacer era una fotocopia. Es el mismo delito».

El exconserje ha anunciado a SUR que está estudiando recurrir la sentencia, ya que el fallo judicial no es firme

Tras los hechos, el concejal expuso la situación ante la Junta de Gobierno Local: «Lo expuse ante mis compañeros, los tenientes de alcalde y el alcalde de la ciudad. Y allí, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya tomaron asunto». Según el edil, «se notificó a Emvipsa y se inició un expediente disciplinario». «Interpusimos una denuncia, y eso está todo acreditado. Emvipsa hizo el procedimiento impecable. Le abrió un expediente disciplinario, no objetivo, como algunos dicen. Aquí no ha habido ninguna caza de brujas».

«El juez lo dice en la sentencia: la gravedad del asunto, no por la merma económica que pudieran tener esos papeles, sino por la falta de lealtad de una persona que trabaja en la administración pública». «Se quedó acreditado que este señor se saltó toda la ley para no sé qué. Y eso le ha costado el puesto de trabajo, que nosotros lamentamos, porque no queremos que nadie se quede sin tener un puesto de trabajo, pero él mismo cometió este delito», apostilló. Por su parte, este periódico ha contactado con el exconserje, quien ha anunciado que está estudiando recurrir la sentencia, ya que no es firme.