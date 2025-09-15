Reactivan las obras del teatro de Torre del Mar con la adjudicación de la segunda fase

El primer teatro de Torre del Mar, que desde septiembre de 2022 se está levantando en una parcela municipal situada junto a la piscina cubierta Eduardo Hernández ... , y que llevará el nombre de la prestigiosa bailaora torreña Rocío Molina, sigue encareciendo sus costes de ejecución. Si las obras, divididas en cuatro lotes, fueron adjudicadas hace poco más de tres años por 7.721.891,41 euros, la inversión prevista alcanza ya los 12 millones de euros, lo que supone casi un 54% más de lo previsto inicialmente.

El equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, reactivó el pasado mes de junio la licitación del segundo de los lotes de la actuación, tras el modificado del proyecto como consecuencia del incremento de los costes, tal y como ya publicó SUR en agosto de 2024. El nuevo contrato para esta segunda fase, la del cerramiento de la estructura, tenía un coste de licitación de 6.142.805,72 euros, sin IVA, frente a los 3.799.510,16 euros en que fue adjudicada en febrero de 2022 a la empresa jiennense Constructora Molina e Hijos S. L. Esta firma renunció al contrato, que volvió a ser licitado con este incremento del 61% en el coste de ejecución previsto.

Tras los correspondientes trámites burocráticos, se han registrado tres ofertas, y se ha adjudicado este segundo lote a la empresa Mulconsa Edificación y Civil S. L., con un coste cercano a los 6,9 millones con el IVA incluido. Concretamente son 6.887.227,77 euros, lo que supone casi un 81% más que la anterior adjudicación. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 22 meses, según consta en la documentación publicada en el perfil del contratante, consultada por SUR. La firma se se encargará del cerramiento de la estructura.

«Esta obra ha estado parada por motivos ajenos al Ayuntamiento: primero, por la renuncia de la empresa y después, por el fuerte incremento de los costes» Jesús Pérez Atencia Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha destacado este lunes en un comunicado que esta nueva adjudicación supone «un importante avance en el proyecto del futuro teatro-auditorio de Torre del Mar». «Un paso decisivo» que, en palabras del edil, «retoma la senda para la continuidad de las obras de este gran proyecto cultural para nuestro pueblo».

Pérez Atencia ha detallado que ya ha concluido la propuesta de adjudicación del lote 2 del proyecto, «tras un proceso riguroso» en el que concurrieron tres empresas: Soluciona Obras y Servicios junto a Lirola Ingeniería S. L., Oreco Balgón S. A., y la mencionada Mulconsa Edificación y Civil S. L. Tras valorar los criterios técnicos, económicos y de plazos, el informe técnico municipal concluye que la oferta «más ventajosa» para el municipio es la de Mulconsa Edificación y Civil, con una puntuación total de 86,67 puntos sobre 100.

«Con todas las garantías»

El edil torreño ha resaltado que «esta obra ha estado parada por motivos ajenos al Ayuntamiento: primero, por la renuncia de la empresa adjudicataria inicial; y después, por el fuerte incremento de los costes de construcción por la guerra de Ucrania, lo que obligó a modificar el proyecto y reabrir la licitación». En ese sentido, ha recalcado que «todo ello ha supuesto un retraso inevitable, pero también la garantía de que el nuevo contrato se ajusta a la realidad económica actual y ofrece todas las garantías». Con esta adjudicación, Pérez Atencia ha considerado que «el futuro teatro de Torre del Mar es ya una realidad en marcha. Un proyecto con un presupuesto ajustado, con todas las garantías y que responde a la necesidad histórica de dotar a nuestro pueblo y a todo Vélez-Málaga de un espacio cultural de primer nivel».

El primer teniente de alcalde ha finalizado con un mensaje claro: «Desde este equipo de gobierno queremos dejar claro que no hemos venido a prometer, hemos venido a cumplir. Frente a quienes generan ruido, nosotros trabajamos con documentos oficiales, con informes técnicos y con transparencia». Finalmente, Pérez Atencia ha asegurado que la resolución del lote 2 «supone un avance determinante para hacer realidad un equipamiento que será motor de economía, cultura y cohesión social en Torre del Mar y todo el municipio de Vélez-Málaga».

La ejecución de este espacio escénico viene generando un gran enfrentamiento político entre el gobierno bipartito y el principal partido de la oposición, Andalucía por Sí. «No son los 18 ó 20 millones que dice José Pino», le espetó el concejal de Playas, David Vilches (GIPMTM), al líder andalucista en un pleno en julio de 2024, en el que defendió «la necesidad» de que Torre del Mar cuente con su primer espacio escénico.

En Vélez está en obras desde 2023 la rehabilitación del antiguo teatro Lope de Vega, por 7,2 millones de euros

En Vélez-Málaga está en obras desde 2023 la rehabilitación del antiguo teatro Lope de Vega, por 7,2 millones de euros y ya existe el teatro del Carmen, con un aforo de apenas 300 butacas, lo que resulta insuficiente para una población que supera los 85.000 habitantes empadronados. Los trabajos avanzan en este caso a buen ritmo y se espera que estén finalizados en este año, tras un modificado aprobado el pasado abril por el que se incrementaron en un 44% sus costes desde los cinco inicialmente previstos hasta los 7,2 millones.

En el presupuesto aprobado para 2024, que se mantiene prorrogado en 2025, se contemplaron casi 1,5 millones de euros más en el capítulo de inversiones para reactivar las obras del futuro espacio escénico torreño. Los trabajos de esta segunda fase, correspondientes con el resto de la obra civil, fueron encargados en un primer momento la empresa de Jaén Constructora Molina e Hijos S. L. por 3.799.510,16 euros.

Sin embargo, la firma no llegó a iniciarlos, ya que advirtió al Ayuntamiento de Vélez-Málaga de que el incremento de los costes ha hecho que ahora cuesten un 50% más, hasta rondar los siete millones de euros. El plazo de ejecución previsto de esta segunda fase es de 22 meses. Con esta nueva cantidad, tras ser adjudicados inicialmente los cuatro lotes por 7.721.891,41 euros, el coste previsto de las futuras instalaciones culturales, en estos momentos, rondaría los doce millones, es decir, 4,2 millones más.

Dos fases más

Así, la primera fase ya se encareció en 1,1 millones. Ejecutada por la firma Proyectos e Infraestructuras Zambana S. L., el coste inicial iba a ser de 2.207.540,94 euros, pero esta cantidad pasó a ser de 3.311.296,72 euros, «en base a las imprevisibles y sobrevenidas circunstancias que ha ocasionado un aumento de precios insólito en los últimos meses y, concretamente, desde el momento de la licitación del contrato en julio de 2021», según recogió el documento oficial publicado en el portal de contrataciones del Ayuntamiento.

Las futuras instalaciones culturales contarán con 550 butacas y se levantan en una parcela municipal situada en la zona del Cerro del Águila, junto a la piscina cubierta Eduardo Hernández. Llevarán el nombre de Rocío Molina, la bailaora local que es Premio Nacional de Danza. El tercer lote corresponde al equipamiento de baños, butacas, muebles de oficina y demás mobiliario, con un coste de 165.081 euros, que serán aportados por la firma Ascender S. L. Por último, el cuarto de los lotes es el del equipamiento escénico, valorado en 1.549.758,8 euros. La empresa Chemtrol División Teatro es la adjudicataria.

Respecto a estos otros dos lotes, Vilches dijo a SUR en agosto de 2024 que, de momento, «no tenemos información de que haya que revisarlos». El futuro recinto escénico de Torre del Mar tendrá 4.000 metros cuadrados construidos y una capacidad de 550 butacas. Al edificio, diseñado por el arquitecto Rubén Heredia, se accederá por un patio y un porche excavado en una plataforma de ladrillo. La cafetería tendrá aseos independientes para posibilitar su funcionamiento autónomo en caso de una concesión administrativa.

El vestíbulo tendrá 367 metros cuadrados y once de altura, de manera que puede funcionar como sala de exposiciones

El vestíbulo tendrá 367 metros cuadrados y casi once de altura, de manera que puede funcionar además como sala de exposiciones. Respecto de la sala, será rectangular y estará formada por platea, anfiteatro y palcos laterales. Dispone de un escenario de dimensiones y equipamiento adecuados para cualquier representación teatral o musical. Además, se han previsto 55 aparcamientos en superficie en un entorno con numerosas viviendas y situado frente a la piscina cubierta Eduardo Hernández de Torre del Mar.

De momento, la inversión para el nuevo espacio escénico torreño es asumida íntegramente con fondos municipales del Ayuntamiento veleño. A este respecto, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), aprovechó en abril de 2024 una visita del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, a la localidad veleña para solicitarle su colaboración en la financiación de las obras. El consejero replicó que «hay varias líneas posibles de colaboración» y animó al Ayuntamiento veleño a solicitar las distintas convocatorias que tiene abiertas desde la Junta de Andalucía.