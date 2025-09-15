Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del estado en el que se encuentran las obras del futuro teatro de Torre del Mar. E. CABEZAS

Reactivan las obras del teatro de Torre del Mar con la adjudicación de la segunda fase

La firma Mulconsa Edificación y Civil S. L. se encargará del cerramiento de la estructura por casi 6,9 millones de euros, tras una primera concesión por 3,8 hace casi cuatro años

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:31

El primer teatro de Torre del Mar, que desde septiembre de 2022 se está levantando en una parcela municipal situada junto a la piscina cubierta Eduardo Hernández ... , y que llevará el nombre de la prestigiosa bailaora torreña Rocío Molina, sigue encareciendo sus costes de ejecución. Si las obras, divididas en cuatro lotes, fueron adjudicadas hace poco más de tres años por 7.721.891,41 euros, la inversión prevista alcanza ya los 12 millones de euros, lo que supone casi un 54% más de lo previsto inicialmente.

