Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ediles del PSOE, junto a las instalaciones del pabellón Maestro Salvador Sánchez. SUR

Quejas por el cierre de la sala de musculación del pabellón cubierto de Torre del Mar

Vecinos y el PSOE lamentan que el espacio lleve dos años clausurado tras ejecutarse unos trabajos de mejora valorados en más de 300.000 euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Nuevas quejas por el estado de las instalaciones deportivas en Vélez-Málaga. Si el mes pasado las protestas eran por la «mala calidad del aire» en la piscina cubierta de Arroyo Hondo ... , ahora se centran en una parte de las instalaciones del pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar. Vecinos y el grupo municipal socialista en la oposición han denunciado que la sala de musculación del complejo deportivo lleva dos años cerrada y sin uso, tras ejecutarse unas mejoras con cargo a los fondos públicos FEA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Quejas por el cierre de la sala de musculación del pabellón cubierto de Torre del Mar

Quejas por el cierre de la sala de musculación del pabellón cubierto de Torre del Mar