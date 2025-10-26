Quejas por el cierre de la sala de musculación del pabellón cubierto de Torre del Mar

Nuevas quejas por el estado de las instalaciones deportivas en Vélez-Málaga. Si el mes pasado las protestas eran por la «mala calidad del aire» en la piscina cubierta de Arroyo Hondo ... , ahora se centran en una parte de las instalaciones del pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar. Vecinos y el grupo municipal socialista en la oposición han denunciado que la sala de musculación del complejo deportivo lleva dos años cerrada y sin uso, tras ejecutarse unas mejoras con cargo a los fondos públicos FEA.

El secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz del grupo municipal socialista, Víctor González, ha denunciado la «lamentable situación de abandono» en la que se encuentra esta sala de pesas del mencionado espacio deportivo de Torre del Mar, un espacio que debía convertirse en referencia para el deporte local y que, dos años después de su presentación, «sigue cerrado, vacío, con grietas en el suelo y sin ningún uso».

«Es un ejemplo más de la dejadez y la falta de gestión del área de Deportes y de la Tenencia de Alcaldía» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

González ha recordado en un comunicado que este proyecto se presentó en octubre de 2023 por el teniente de Alcalde Torre del Mar, Jesús Atencia, y la que era concejala de la delegación de Deportes, Rocío Ruiz (PP), un proyecto del anterior equipo de gobierno, con una inversión de más de 300.000 euros a través del PFEA, y tenía como objetivo modernizar el pabellón y crear una nueva sala de musculación de 295 metros cuadrados equipada con 18 máquinas. «Era un proyecto pensado para aliviar las listas de espera y fomentar la práctica deportiva, pero la realidad es que han transformado la ilusión en frustración», se ha lamentado el líder socialista veleño.

El portavoz socialista ha denunciado que las obras, que debían haberse finalizado en abril de 2024, siguen inacabadas y sin previsión de apertura. «Estamos ya en octubre de 2025 y nada ha cambiado. La sala está cerrada, sin mobiliario, con defectos visibles en la construcción y sin ningún tipo de mantenimiento. Es un ejemplo más de la dejadez y la falta de gestión del área de Deportes y de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, que mira hacia otro lado», ha manifestado González en un comunicado.

900 personas en lista de espera

González ha destacado que actualmente hay más de 900 personas en lista de espera para utilizar las salas de musculación municipales, lo que demuestra la enorme demanda existente. «Este espacio debía servir para atender esa necesidad y ampliar la oferta deportiva, pero el PP lo ha convertido en un símbolo del abandono», ha añadido.

«El gobierno local es incapaz de finalizar ni siquiera los proyectos que dejó en marcha el anterior equipo. En lugar de impulsar el deporte, lo que hace este gobierno es decepcionar y frustrar a la gente», ha apuntado. «En dos años han demostrado su ineficacia, cambiando concejales sin rumbo y dejando las decisiones en manos de asesores y coordinadores que repiten los mismos errores», ha añadido.

Desde el PSOE de Vélez-Málaga han exigido al alcalde veleño, Jesús Lupiáñez y al concejal de Deportes, ambos del PP, que finalicen «de inmediato» las obras y abran la sala de musculación del pabellón Maestro Salvador Sánchez, garantizando su equipamiento y mantenimiento adecuados. Además, González ha anunciado el compromiso del Partido Socialista de cara a 2027. «Acabaremos con esta dejadez que está lastrando el deporte en Vélez-Málaga. Apostaremos por un nuevo modelo deportivo, con más salas de musculación en distintos puntos del municipio y una gestión eficiente y transparente», ha expresado.

«Era una obra compleja, es cierto que se han retrasado, pero esperamos que estén listas en el primer trimestre»

«Lo que hoy vemos aquí es el reflejo del abandono del deporte local y de la falta de planificación del gobierno del PP. Queremos saber cómo se ha justificado el gasto del PFEA 2023 cuando esta obra sigue cerrada dos años después. Exigimos respuestas y, sobre todo, soluciones», ha finalizado González.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento veleño, de PP y GIPMTM, han replicado que el concejal de Deportes tiene previsto dar a conocer esta próxima semana las novedades de los fondos PFEA para las instalaciones deportivas. Así, no obstante, han aclarado que de los 300.000 euros «hay muchas actuaciones ejecutadas».

«Era una obra compleja en el pabellón de Torre del Mar, es cierto que se han retrasado, pero esperamos que estén listas en el primer trimestre de 2026, cuando se se reabrirá el espacio», han argumentado desde el gobierno bipartito, al tiempo que han matizado al PSOE que el servicio «se ha trasladado a Vélez-Málaga de forma temporal».