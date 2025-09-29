Quejas por la «mala calidad del aire» en la piscina cubierta de Vélez-Málaga

El pasado mes de enero ya hubo movilizaciones vecinales y del PSOE por el mal estado de la piscina cubierta de Arroyo Hondo en Vélez-Málaga ... , una situación que lejos de solucionarse, ha empeorado. Así lo han denunciado desde el grupo municipal socialista, alertando de que la humedad en el complejo deportivo "está disparada", alcanzando picos del 90%, "muy por encima del índice permitido, que es en torno al 60% según los informes de prevención".

De esta forma, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz del grupo municipal socialista, Víctor González, ha denunciado, a las puertas de la piscina cubierta de Vélez-Málaga, la «mala gestión» del alcalde veleño, Jesús Lupiáñez y del concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ambos del PP, que «perjudica tanto a las personas usuarias como a los trabajadores del servicio».

González ha recordado en un comunicado que en enero ya compareció junto a usuarios «por el malestar existente», y que en marzo se presentaron 584 firmas reclamando la reparación de la instalación «sin que nadie haya contestado ni se haya puesto en contacto con ellos desde entonces, una absoluta falta de respeto». Asimismo, el edil socialista ha señalado que el pleno extraordinario de marzo rechazó la moción socialista para arreglarla, alegando que «en septiembre se intervendría» al disponer de un nuevo presupuesto: «Ha llegado septiembre, no hay presupuesto, no han buscado financiación adicional y la piscina sigue sin arreglar».

"No hay presupuesto, no han buscado financiación adicional y la piscina sigue sin arreglar" Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

«Para otras cosas sí hay dinero: para cargos a dedo por más de 100.000 euros anuales, para ferias y fiestas, para facturas fuera de presupuesto por más de nueve millones que han obligado a un segundo plan de pago a proveedores, para encuestas… pero no encuentran 'poco más de 300.000 euros' para reparar la piscina», ha subrayado González.

El portavoz socialista ha puesto el foco en el principal problema actual, la humedad y la mala calidad del aire dentro de la instalación. «A las 9.00 de la mañana ya está por encima del 74% y a lo largo del día roza el 90%, muy por encima del índice permitido, que es en torno al 60% según los informes de prevención», ha explicado. «Esto perjudica la salud, especialmente de quienes trabajan de forma continuada en el recinto, pudiendo provocar alergias, hongos, bacterias y malos olores», ha dicho.

Frío

González ha advertido de que la situación «empeorará en invierno»: «Con tanta humedad tienen que mantener las puertas abiertas y la gente pasa frío. Hoy se salva por la temperatura exterior, pero cuando bajen las temperaturas será insostenible». Por todo ello, el PSOE exige al alcalde y al concejal Manuel Gutiérrez que actúen "de inmediato, prioricen la inversión necesaria y arreglen la piscina cubierta". «Para eso están, para garantizar buenos servicios. No puede ser que cada vez paguemos más impuestos y recibamos peores servicios», ha concluido González.

Por su parte, este periódico ha intentado, sin éxito, recabar una valoración del concejal de Deportes sobre estas nuevas quejas vecinales y del PSOE. El pasado enero el edil veleño aseguró que «las labores de mantenimiento y limpieza que se realizan con periodicidad diaria tanto del estado del agua y calefacción como en el complejo, cumplen con todas las normativas y controles exigidos por parte de la Junta de Andalucía y las autoridades competentes en materia de piscinas e infraestructuras deportivas».

"Es una herencia desde el año 93, estas instalaciones tienen más de 30 años y vamos a solucionar la situación" Manuel Gutiérrez

En relación al problema de la temperatura del agua y la calefacción en el complejo deportivo, ha sido categórico: «Esto es una herencia desde el año 93, estas instalaciones tienen más de 30 años y desde la Concejalía vamos a poner pie en pared para solucionar la situación en la piscina», explicó el responsable municipal en un comunicado, en el que no dejó de incidir en que «somos conscientes del problema del frío y este concejal se compromete a incluir en los próximos presupuestos la inversión correspondiente para poner una nueva caldera y que nuestros usuarios puedan disfrutar de las instalaciones en perfectas condiciones».

El edil de Deportes puso entonces énfasis en el trabajo que se realiza desde el gobierno local bipartito, de PP y GIPMTM, y la Concejalía desde el inicio de la legislatura para ofrecer unas instalaciones «en perfecto estado de utilización» por parte de los usuarios, saliendo al paso de aquellas voces que hablan de mal estado del complejo y dejadez, informaciones que para Gutiérrez solo generan «alarmismo y un malestar injustificado» en los vecinos que cada día acuden a sus sesiones y actividades en la piscina veleña.