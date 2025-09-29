Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz socialista en Vélez-Málaga, Víctor González, junto a las instalaciones deportivas. SUR

Quejas por la «mala calidad del aire» en la piscina cubierta de Vélez-Málaga

El PSOE critica que el gobierno bipartito siga sin renovar la maquinaria, lo que provoca picos de hasta el 90% de humedad en las instalaciones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:01

El pasado mes de enero ya hubo movilizaciones vecinales y del PSOE por el mal estado de la piscina cubierta de Arroyo Hondo en Vélez-Málaga ... , una situación que lejos de solucionarse, ha empeorado. Así lo han denunciado desde el grupo municipal socialista, alertando de que la humedad en el complejo deportivo "está disparada", alcanzando picos del 90%, "muy por encima del índice permitido, que es en torno al 60% según los informes de prevención".

