Premio para la Policía Local de Torrox por su programa de educación vial para escolares

La Policía Local de Torrox será reconocida en el ámbito andaluz por su programa de educación vial dirigido a escolares, un premio otorgado por ... la Fundación Smart Baby, cuyo objetivo es promover la seguridad infantil en todos los niveles. Se trata del Premio ATESVAN, de la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía, que trabaja por contribuir a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de los siniestros de tráfico.

El alcalde, Óscar Medina (PP), ha trasladado en un comunicado su felicitación a los agentes de la Policía Local de Torrox, asegurando que «son un orgullo y ejemplo de buen trabajo y eficacia». Medina ha querido dar la enhorabuena, especialmente, a la policía María Jesús Quiñones Pastrana, responsable del área de Educación Vial del cuerpo.

«Ella, junto a sus compañeros, ha conseguido que Torrox sea uno de los municipios galardonados en Andalucía, y estamos deseosos de verla recoger el premio para traerlo al municipio», ha expresado el regidor torroxeño. En este sentido, el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler de Coria del Río (Sevilla), acogerá, el próximo 23 de octubre, la entrega de estos premios que reconocen las mejores prácticas en educación vial llevadas a cabo por policías locales, técnicos municipales, formadores, instituciones públicas y privadas e, incluso, particulares, para contribuir a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de los siniestros de tráfico.

Entrega el 23 de octubre

Los IV Premios Atesvan-Fundación Smart Baby serán el colofón del VI Congreso Andaluz de Educación Vial que se celebrará con el objetivo de impulsar sinergias en materia de seguridad vial y movilidad segura y sostenible, además de compartir las mejores experiencias prácticas que se realizan en este ámbito tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas.

El acto de entrega de los IV Premios Atesvan-Fundación Smart Baby estará respaldado por el fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez de León; el Ayuntamiento de Coria del Río, representado por su alcalde, Modesto González; el presidente de la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (FETEVI), José López Muñoz; el presidente de ATESVAN (Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía), Eduardo Barrero Camacho; y el presidente de Fundación Smart Baby, Josep María Vallés, responsable de conducir la ceremonia de estos galardones, que ya son una referencia nacional para todos los profesionales de la seguridad vial.