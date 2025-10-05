Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una agente de la Policía Local de Torrox, con un grupo de escolares. SUR

Premio para la Policía Local de Torrox por su programa de educación vial para escolares

El alcalde, Óscar Medina, traslada su felicitación a los agentes del cuerpo asegurando que «son un orgullo y ejemplo de buen trabajo y eficacia»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La Policía Local de Torrox será reconocida en el ámbito andaluz por su programa de educación vial dirigido a escolares, un premio otorgado por ... la Fundación Smart Baby, cuyo objetivo es promover la seguridad infantil en todos los niveles. Se trata del Premio ATESVAN, de la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía, que trabaja por contribuir a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de los siniestros de tráfico.

Premio para la Policía Local de Torrox por su programa de educación vial para escolares