Los aspirantes a las seis nuevas plazas en la plantilla policial de Torrox, en la primera prueba. SUR

La Policía Local deTorrox aumenta su plantilla: 150 aspirantes para seis plazas

El alcalde destaca la incorporación de 21 efectivos en los últimos cuatro años hasta alcanzar los 36 profesionales en un municipio de 22.000 habitantes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:22

Nuevo impulso a la mejora de los medios humanos de la Policía Local de Torrox, un municipio que rebasa ya los 22.000 habitantes. ... El Ayuntamiento de Torrox ha llevado a cabo esta semana la primera de las cinco pruebas convocadas para cubrir seis nuevas plazas de Policía Local. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha asegurado que su «ompromiso y el objetivo final es que para el próximo verano se haya hecho efectiva la incorporación a la plantilla de hasta 21 agentes en los últimos cuatro años».

