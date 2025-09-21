La Policía Local deTorrox aumenta su plantilla: 150 aspirantes para seis plazas

Nuevo impulso a la mejora de los medios humanos de la Policía Local de Torrox, un municipio que rebasa ya los 22.000 habitantes. ... El Ayuntamiento de Torrox ha llevado a cabo esta semana la primera de las cinco pruebas convocadas para cubrir seis nuevas plazas de Policía Local. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha asegurado que su «ompromiso y el objetivo final es que para el próximo verano se haya hecho efectiva la incorporación a la plantilla de hasta 21 agentes en los últimos cuatro años».

A la referida prueba se han presentado más de 150 opositores, «el doble que en anteriores convocatorias, lo que demuestra el impulso y el auge experimentado por el municipio de Torrox, que ya supera los 22.000 habitantes y va camino de convertirse en una de las ciudades medias más importantes de Andalucía».

Medina ha detallado en un comunicado que la primera prueba realizada a evaluar ha sido de tipo test con cien preguntas y cuatro respuestas posibles. Además de las seis nuevas plazas por oposición, también está prevista una más, siete en total mediante el sistema de movilidad. Optarán a esta última policías locales de toda Andalucía, que serán valorados «conforme a los méritos acumulados durante su trayectoria profesional», ha apuntado el alcalde de Torrox.

Seguridad y tráfico

«El considerable aumento de población y las nuevas necesidades derivadas de la seguridad ciudadana y el tráfico necesita de respuestas ágiles y eficaces desde el Ayuntamiento, de ahí otro de los objetivos de esta convocatoria», ha añadido Óscar Medina en el mencionado comunicado.

El alcalde torroxeño también ha avanzado que en enero del próximo año se iniciará otro proceso similar al presente, mientras los ahora opositores realizan su etapa de formación en Sevilla, en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

De esta forma, el municipio axárquico alcanzará a corto plazo los 36 agentes de Policía Local «continuando con el compromiso firme del equipo de gobierno de reforzar y mejorar la plantilla», ha finalizado Medina.