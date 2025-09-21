La Policía Local deTorrox aumenta su plantilla: 150 aspirantes para seis plazas
El alcalde destaca la incorporación de 21 efectivos en los últimos cuatro años hasta alcanzar los 36 profesionales en un municipio de 22.000 habitantes
Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:22
Nuevo impulso a la mejora de los medios humanos de la Policía Local de Torrox, un municipio que rebasa ya los 22.000 habitantes. ... El Ayuntamiento de Torrox ha llevado a cabo esta semana la primera de las cinco pruebas convocadas para cubrir seis nuevas plazas de Policía Local. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha asegurado que su «ompromiso y el objetivo final es que para el próximo verano se haya hecho efectiva la incorporación a la plantilla de hasta 21 agentes en los últimos cuatro años».
A la referida prueba se han presentado más de 150 opositores, «el doble que en anteriores convocatorias, lo que demuestra el impulso y el auge experimentado por el municipio de Torrox, que ya supera los 22.000 habitantes y va camino de convertirse en una de las ciudades medias más importantes de Andalucía».
Medina ha detallado en un comunicado que la primera prueba realizada a evaluar ha sido de tipo test con cien preguntas y cuatro respuestas posibles. Además de las seis nuevas plazas por oposición, también está prevista una más, siete en total mediante el sistema de movilidad. Optarán a esta última policías locales de toda Andalucía, que serán valorados «conforme a los méritos acumulados durante su trayectoria profesional», ha apuntado el alcalde de Torrox.
Seguridad y tráfico
«El considerable aumento de población y las nuevas necesidades derivadas de la seguridad ciudadana y el tráfico necesita de respuestas ágiles y eficaces desde el Ayuntamiento, de ahí otro de los objetivos de esta convocatoria», ha añadido Óscar Medina en el mencionado comunicado.
El alcalde torroxeño también ha avanzado que en enero del próximo año se iniciará otro proceso similar al presente, mientras los ahora opositores realizan su etapa de formación en Sevilla, en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).
De esta forma, el municipio axárquico alcanzará a corto plazo los 36 agentes de Policía Local «continuando con el compromiso firme del equipo de gobierno de reforzar y mejorar la plantilla», ha finalizado Medina.
Torrox busca a sus mayores de más de 90 años para rendirles homenaje
El Ayuntamiento de Torrox busca a sus mayores de 90 o más años, esto es, que hayan nacido antes de 1935, para rendirles homenaje. El alcalde, Óscar Medina, y la concejala del área y diputada provincial Sandra Extremera, ambos del PP, han avanzado que estos vecinos del municipio axárquico serán protagonistas en el mes noviembre de la próxima Gala del Mayor de 2025 como reconocimiento «a quienes representan la memoria viva de nuestro pueblo». Las inscripciones de las personas o familias interesadas en participar estarán abiertas hasta el próximo día 17 de octubre.
Medina ha expresado en un comunicado que «es lo menos que podemos ofrecer a toda una generación que nos ha ofrecido un legado lleno valores de trabajo, sacrificio y amor por nuestro pueblo». Con esta «emotiva» campaña, han apuntado tanto Medina como Extremera, «queremos rendir un merecido homenaje a nuestros mayores, que, con su esfuerzo y dedicación, han hecho posible el Torrox del que hoy disfrutamos». Así, la concejala y diputada ha animado «a todas las familias a inscribir a sus padres, abuelos y bisabuelos para que puedan ser protagonistas de un día inolvidable lleno de cariño y reconocimiento».
Extremera ha añadido que el Ayuntamiento de Torrox reafirma de esta forma «su compromiso con las personas mayores, homenajeándolas como pilares fundamentales de la historia, la cultura y la identidad del municipio». Las inscripciones se podrán realizar en Alcaldía del Ayuntamiento de Torrox, la Tenencia de Alcaldía de El Morche, y el edificio de Usos Múltiples de Torrox Costa, ha explicado Extremera.
En la ficha elaborada a tal efecto habrá que completar todos los datos del mayor a homenajear, así como sus circunstancias personales, para facilitarles el reconocimiento público, caso de si necesita acompañamiento especial, si puede asistir a la gala presencialmente o si tiene algún tipo de patología relacionada con movilidad, vista u oído. También será necesario cumplimentar los datos del familiar responsable como contacto principal, así como las autorizaciones y confirmaciones pertinentes de cara a la celebración de la Gala del Mayor.
